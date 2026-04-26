Cuáles son las propiedades antienvejecimiento del aceite de oliva

El aceite de oliva forma parte de la alimentación diaria en muchas regiones y destaca no solo por su sabor, sino también por los beneficios que aporta a la salud.
Diversos estudios señalan que este ingrediente, sobre todo en su versión extra virgen, contiene compuestos que ayudan a retrasar algunos de los procesos asociados con el envejecimiento.
Su riqueza en antioxidantes y grasas saludables lo posiciona como un aliado para quienes buscan mantener la piel, las células y el organismo en mejores condiciones con el paso del tiempo.
Las increíbles propiedades antienvejecimiento que tiene el aceite de oliva y pocos conocen
El aceite de oliva es conocido por sus posibles beneficios antienvejecimiento, sobre todo cuando se consume como parte de una dieta equilibrada.
En este sentido, y de acuerdo con información de un artículo publicado en al revista científica Redalyc, estas son algunas de las propiedades más relevantes:
- Rico en antioxidantes. Contiene vitamina E, polifenoles y otros compuestos que ayudan a neutralizar los radicales libres, los cuales dañan las células y aceleran el envejecimiento.
- Ácidos grasos saludables. El aceite de oliva es fuente principal de ácido oleico, una grasa monoinsaturada que ayuda a mantener la elasticidad y la hidratación de la piel.
- Propiedades antiinflamatorias. Los compuestos fenólicos del aceite de oliva pueden ayudar a reducir la inflamación crónica, relacionada con el envejecimiento y enfermedades degenerativas.
- Mejora la función cardiovascular. Contribuye a reducir el colesterol LDL (“malo”) y aumentar el HDL (“bueno”), lo que favorece la salud del corazón y, de manera indirecta, puede impactar en la longevidad.
- Protección celular. Algunos estudios sugieren que el consumo regular de aceite de oliva puede ayudar a proteger el ADN y las membranas celulares del daño oxidativo.
- Beneficio para la piel. Al aplicarse de manera tópica, puede ayudar a suavizar y a hidratar la piel, aunque su efecto es más notorio cuando se consume regularmente.
Estas propiedades se aprovechan mejor cuando el aceite de oliva es extra virgen y se usa en crudo (por ejemplo, en ensaladas o como aderezo).
Cómo consumir aceite de oliva para obtener sus propiedades antienvejecimiento
Para aprovechar las propiedades antienvejecimiento del aceite de oliva, especialistas recomiendan consumirlo principalmente en crudo y como parte de una dieta balanceada. Aquí algunas formas de integrarlo:
- Como aderezo en ensaladas. Añadir una o dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen a las verduras frescas ayuda a conservar sus compuestos antioxidantes.
- Sobre alimentos ya cocidos. Puedes rociarlo sobre vegetales al vapor, pescados, pastas o pan integral, después de la cocción.
- En ayunas. Algunas personas lo consumen solo, una cucharada al día en ayunas, aunque no es indispensable para obtener sus beneficios.
- Sustituyendo otras grasas. Usar aceite de oliva en lugar de mantequilla, margarina u otros aceites vegetales menos saludables ayuda a mejorar la calidad de la dieta.
- Evita freír con aceite de oliva extra virgen. Aunque resiste el calor, el uso en crudo mantiene mejor sus propiedades antioxidantes.
La cantidad recomendada es de una a dos cucharadas al día, dentro del marco de una alimentación equilibrada.
Su consumo regular y moderado, acompañado de frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras, puede potenciar sus efectos benéficos para la salud y el envejecimiento.