Cuáles son las propiedades antienvejecimiento del aceite de oliva

Las propiedades antioxidantes y las grasas saludables presentes en este producto lo convierten en un aliado para mantener el organismo joven por más tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de oliva forma parte de la alimentación diaria en muchas regiones y destaca no solo por su sabor, sino también por los beneficios que aporta a la salud.

Diversos estudios señalan que este ingrediente, sobre todo en su versión extra virgen, contiene compuestos que ayudan a retrasar algunos de los procesos asociados con el envejecimiento.

Su riqueza en antioxidantes y grasas saludables lo posiciona como un aliado para quienes buscan mantener la piel, las células y el organismo en mejores condiciones con el paso del tiempo.

Incluir este aderezo en platillos frescos o sustituir grasas menos saludables forma parte de los hábitos recomendados para mejorar la calidad de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las increíbles propiedades antienvejecimiento que tiene el aceite de oliva y pocos conocen

El aceite de oliva es conocido por sus posibles beneficios antienvejecimiento, sobre todo cuando se consume como parte de una dieta equilibrada.

En este sentido, y de acuerdo con información de un artículo publicado en al revista científica Redalyc, estas son algunas de las propiedades más relevantes:

Rico en antioxidantes. Contiene vitamina E, polifenoles y otros compuestos que ayudan a neutralizar los radicales libres, los cuales dañan las células y aceleran el envejecimiento.

Ácidos grasos saludables. El aceite de oliva es fuente principal de ácido oleico, una grasa monoinsaturada que ayuda a mantener la elasticidad y la hidratación de la piel.

Propiedades antiinflamatorias. Los compuestos fenólicos del aceite de oliva pueden ayudar a reducir la inflamación crónica, relacionada con el envejecimiento y enfermedades degenerativas.

Mejora la función cardiovascular. Contribuye a reducir el colesterol LDL (“malo”) y aumentar el HDL (“bueno”), lo que favorece la salud del corazón y, de manera indirecta, puede impactar en la longevidad.

Protección celular. Algunos estudios sugieren que el consumo regular de aceite de oliva puede ayudar a proteger el ADN y las membranas celulares del daño oxidativo.

Beneficio para la piel. Al aplicarse de manera tópica, puede ayudar a suavizar y a hidratar la piel, aunque su efecto es más notorio cuando se consume regularmente.

Estas propiedades se aprovechan mejor cuando el aceite de oliva es extra virgen y se usa en crudo (por ejemplo, en ensaladas o como aderezo).

El consumo regular de aceite de oliva ayuda a mantener la hidratación y la elasticidad de la piel gracias a su contenido de ácido oleico.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir aceite de oliva para obtener sus propiedades antienvejecimiento

Para aprovechar las propiedades antienvejecimiento del aceite de oliva, especialistas recomiendan consumirlo principalmente en crudo y como parte de una dieta balanceada. Aquí algunas formas de integrarlo:

Como aderezo en ensaladas. Añadir una o dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen a las verduras frescas ayuda a conservar sus compuestos antioxidantes.

Sobre alimentos ya cocidos. Puedes rociarlo sobre vegetales al vapor, pescados, pastas o pan integral, después de la cocción.

En ayunas. Algunas personas lo consumen solo, una cucharada al día en ayunas, aunque no es indispensable para obtener sus beneficios.

Sustituyendo otras grasas. Usar aceite de oliva en lugar de mantequilla, margarina u otros aceites vegetales menos saludables ayuda a mejorar la calidad de la dieta.

Evita freír con aceite de oliva extra virgen. Aunque resiste el calor, el uso en crudo mantiene mejor sus propiedades antioxidantes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad recomendada es de una a dos cucharadas al día, dentro del marco de una alimentación equilibrada.

Su consumo regular y moderado, acompañado de frutas, verduras, cereales integrales y proteínas magras, puede potenciar sus efectos benéficos para la salud y el envejecimiento.