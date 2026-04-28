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¿El vino tinto adelgaza? Esto revela la ciencia

Entre mitos y hallazgos científicos recientes, la pregunta sobre si el vino tinto realmente ayuda a adelgazar sigue generando debate

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Vista parcial de una persona midiendo su cintura con una cinta métrica amarilla, con una balanza de peso y una copa de vino tinto sobre una mesa de madera a su lado.
El consumo de vino tinto ha sido ampliamente debatido por sus posibles efectos sobre el peso corporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posible influencia del vino tinto en el control del peso corporal ha despertado un interés creciente tanto en comunidades científicas como en el público general. A menudo, se atribuyen propiedades saludables a esta bebida, especialmente en lo que se refiere a su potencial impacto sobre la obesidad.

Durante los últimos años, diferentes investigaciones han intentado descifrar los mecanismos y efectos asociados al consumo de vino tinto en el organismo. Sin embargo, la evidencia científica disponible refleja una realidad mucho más compleja de lo que suelen indicar los titulares.

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Qué dice la evidencia clínica sobre el vino tinto y el resveratrol

El vino tinto contiene un compuesto llamado resveratrol, un polifenol que se encuentra principalmente en la piel de las uvas tintas.

Este compuesto ha sido estudiado por su posible papel en la mejora del metabolismo y la salud cardiovascular. En modelos animales, el resveratrol ha mostrado efectos positivos en la reducción de peso y en parámetros metabólicos adversos vinculados a la obesidad.

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Sin embargo, los resultados en humanos distan mucho de ser concluyentes. Las investigaciones clínicas han presentado resultados contradictorios, en parte debido a la gran diversidad en los diseños de los estudios, el tamaño de las muestras y los criterios de inclusión de los participantes.

En algunos ensayos, se observaron descensos modestos en el peso corporal tras la suplementación con resveratrol, pero otros estudios no detectaron cambios significativos.

Muchos de los beneficios observados podrían estar relacionados con intervenciones combinadas, como dieta y ejercicio, más que con el compuesto en cuestión.

¿El vino tinto ayuda a adelgazar?

De acuerdo con Harvard Health Publishing y la Mayo Clinic, aunque el resveratrol ha sido objeto de numerosos estudios, la cantidad presente en el vino tinto es baja y su absorción en el cuerpo humano es limitada.

Además, los ensayos clínicos que han evaluado la relación entre el consumo de vino tinto y la reducción de peso han mostrado resultados inconsistentes y difíciles de comparar entre sí.

En la práctica, los volúmenes de vino tinto necesarios para igualar las dosis de resveratrol usadas en estudios con animales serían potencialmente dañinos para la salud humana. Por tanto, no es posible obtener un efecto adelgazante relevante solamente a través del consumo de vino tinto.

Primer plano de los pies descalzos de una persona adulta sobre una balanza digital blanca, que muestra en su pantalla el número '68.5 kg'.
La relación entre el consumo de vino tinto y la reducción de peso han mostrado resultados inconsistentes y difíciles de comparar entre sí. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos y limitaciones del consumo de vino tinto

El consumo de alcohol, incluso en cantidades moderadas, implica riesgos conocidos para la salud. Organizaciones como la American Heart Association y la World Heart Federation coinciden en que ningún tipo de bebida alcohólica, incluido el vino tinto, es recomendable como medida para controlar el peso o proteger el corazón.

Por el contrario, el aporte calórico del alcohol puede contribuir al aumento de peso y a trastornos metabólicos.

A esto se suma que el consumo de vino tinto, lejos de ser una estrategia comprobada para adelgazar, puede acarrear consecuencias negativas si se realiza en exceso.

Los expertos desaconsejan iniciar el consumo de vino tinto con fines de salud, ya que los posibles riesgos superan cualquier beneficio teórico.

Alternativas para obtener resveratrol y su impacto real

El resveratrol no es exclusivo del vino tinto; también se encuentra en alimentos como uvas, cacahuetes, arándanos y jugo de uva. Aunque estos productos permiten obtener el compuesto sin los riesgos asociados al alcohol, las investigaciones tampoco han demostrado un efecto significativo en la reducción de peso al consumirlos.

Los suplementos de resveratrol disponibles en el mercado presentan baja absorción y pueden causar efectos secundarios a dosis elevadas.

Por lo tanto, obtener resveratrol a partir de fuentes naturales o suplementos no ha mostrado resultados concluyentes en la pérdida de peso en humanos, según la literatura científica actual.

Problemas metodológicos en la investigación

Gran parte de la dificultad para establecer una relación clara entre el vino tinto, el resveratrol y la pérdida de peso radica en la heterogeneidad de los estudios clínicos.

Las diferencias en los criterios de inclusión (edad, sexo, índice de masa corporal), los métodos de medición y los objetivos primarios de los ensayos impiden comparar los resultados y extraer conclusiones universales.

Además, muchos estudios sobre el consumo de alcohol y sus efectos en la salud se basan en observaciones y no en ensayos controlados, lo que limita la capacidad de establecer relaciones causa-efecto.

Factores como el estilo de vida, la dieta y el acceso a atención médica pueden influir en los resultados observados en quienes beben vino de manera moderada.

Copa de vino tinto llena sobre una mesa de madera rústica, con un racimo grande de uvas rojas y hojas verdes al lado. Fondo oscuro con luces cálidas.
Las investigaciones no han demostrado un efecto significativo en la reducción de peso al consumir vino tinto regularmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que revela la ciencia sobre el vino tinto y bajar de peso

No existe evidencia científica sólida que respalde que el vino tinto contribuya a la pérdida de peso. Los resultados disponibles son contradictorios y se ven afectados por numerosos factores metodológicos y de diseño.

El consumo de vino tinto, más allá de no ser un método efectivo para adelgazar, puede comportar riesgos si no se realiza con moderación.

La recomendación general sigue siendo mantener una dieta equilibrada y realizar actividad física regular como las mejores estrategias para el control del peso corporal.

Si se disfruta del vino tinto, debe hacerse siempre con responsabilidad y sin expectativas infundadas respecto a su impacto sobre la balanza.

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