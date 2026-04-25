Sindicato de Correos de México amaga con ir a huelga

Trabajadores del Servicio Postal Mexicano (Sepomex) alertan sobre una posible huelga nacional por presuntas violaciones al contrato colectivo y condiciones laborales adversas.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano planea iniciar un paro nacional este 1 de mayo si no se logra un acuerdo con la administración. De concretarse, se afectaría la operación de alrededor de 3 mil 800 instalaciones postales en todo México, marcando la primera huelga en casi 40 años del organismo.

Si la huelga se lleva a cabo, más de 12 mil empleados de Sepomex dejarían de laborar, paralizando los servicios postales en todo el país.

El conflicto surge por la denuncia de condiciones laborales “precarias”, la ausencia de diálogo efectivo con la dirección, el rezago salarial y la falta de reposición de más de 2 mil 500 plazas vacantes.

Los usuarios y empresas, tanto públicas como privadas, enfrentarían retrasos y suspensión temporal de la correspondencia y paquetería.

Falta de diálogo intensifica la movilización de trabajadores

El líder sindical Manuel Acevedo González afirma que la decisión de ir a huelga responde a la inconformidad de la base trabajadora, que considera insostenible la falta de atención a sus demandas.

Detalla que, tras casi un mes de negociaciones, las pláticas han sido infructuosas por sostenerse con funcionarios que no tienen facultad de decisión.

Acevedo explica que el sindicato está listo para desplegar banderas rojinegras y suspender labores en oficinas, centros operativos y puntos de atención en todo el país.

Apunta que desde 1991 no se actualiza el reglamento de escalafón, lo que obstaculiza la movilidad y el crecimiento laboral del personal postal. Además, subraya que la falta de cobertura de plazas vacantes sobrecarga a los trabajadores actuales.

Durante una conferencia junto a los 44 miembros del Comité Ejecutivo Nacional, Acevedo reiteró que existe hartazgo colectivo por la falta de diálogo serio con la dirección. Dijo que “hemos dado el tiempo suficiente a la actual administración para que se dé solución a diferentes planteamientos que se han realizado de la situación contractual y precaria que tienen los compañeros en el país”.

Trabajadores del servicio postal ganan menos del salario mínimo

El dirigente también expone que el rezago salarial es severo: mientras el salario mínimo general es de 315.04 pesos diarios, hay carteros que reciben solamente 236 pesos por día.

Menciona, además, que altos funcionarios como Héctor López Álvarez, director de Administración y Finanzas, y Fernando Palaos Espíndola, coordinador de Operación y Logística, perciben sueldos netos de 130 mil y 109 mil pesos mensuales respectivamente. Acevedo señala que Marcos Valencia Zavala, director regional sur, gana 82 mil 174 pesos mensuales y ha sido acusado de prepotencia y represalias hacia los trabajadores.

Entre las demandas del sindicato está la cobertura de plazas vacantes, el abastecimiento de uniformes y la destitución de los directivos mencionados.