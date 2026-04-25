Supernova Génesis 2026: nueva cartelera tras la salida de Lupita Villalobos y Samadhi Zendejas

La salida de Lupita Villalobos y Samadhi Zendejas reconfigura la cartelera de Supernova Génesis 2026 en la Arena Ciudad de México. (X/ @NetflixLAT)

La salida de Lupita Villalobos y Samadhi Zendejas reconfiguró la cartelera de Supernova Génesis 2026, programada este 26 de abril en la Arena Ciudad de México, donde boxeo, música y creadores digitales comparten escenario.

La edición anterior reunió a casi 20 mil asistentes y superó 10 millones de espectadores en transmisión, cifra que posiciona el evento como rival directo de Ring Royale.

El evento mantiene la expectativa de superar el récord del público en la Arena Ciudad de México y consolidarse como uno de los espectáculos más vistos de la escena virtual y presencial en el país.

Supernova Génesis, evento multidisciplinario de boxeo, música y creadores digitales en la Arena Ciudad de México. (Supernova Génesis)

El retiro de Alana Flores y la nueva pelea de Karely Ruiz

La pelea principal de Supernova Génesis 2026 será el último combate de Alana Flores antes de su retiro, enfrentando a Florencia Vigna en un duelo marcado por una fuerte carga emocional relacionada con la familia de Flores.

La sección femenina sufrió cambios tras la baja de Lupita Villalobos, quien presentó un hematoma subdural y no recibió autorización de la Comisión de Box de la Ciudad de México para pelear, según informaron los organizadores el 20 de abril.

En su lugar, Karely Ruiz aceptó la pelea de último minuto contra Kim Shantal.

Los combates de Supernova Génesis 2026 también incluyen duelos entre influencers y creadores de contenido. Destacan el enfrentamiento entre “Lonche de Huevito” y “Willito” Peña, la llamada “pelea de los guapos” entre Mario Bautista y Aarón Mercury, el debut de El Abrahaham Flores ante Nando, y el combate entre Milica y Ari.

El evento Supernova Génesis 2026 busca superar el récord de asistencia con la meta de más de 20 mil espectadores en vivo y 10 millones en plataformas digitales.

Carín León y Ozuna encabezan la parte musical del evento

La cartelera musical de Supernova Génesis 2026 estará encabezada por Carín León, figura del regional mexicano, y Ozuna, referente del género urbano.

Carinb León interpretará temas como “Primera Cita” y “Según Quién”. Por su parte, Ozuna podría deleitar a los presentes con interpretando algunas de sus colaboraciones con Karol G y Daddy Yankee, lo que amplía el atractivo del evento para públicos de distintos géneros.

Artistas como Oscar Maydon, Omar Camacho y Víctor Mendivil acompañarán la jornada, mezclando corridos tumbados y regional mexicano, participaciones que han elevado la expectativa al sumar a públicos digitales y tradicionales.

Carín León y Ozuna encabezan el segmento musical de Supernova Génesis 2026, fusionando regional mexicano y género urbano para audiencias presenciales y digitales.

Horarios de transmisión y equipo de conducción

El evento será conducido por Juan Guarnizo y Berth Oh! , con Jimmy Lennon Jr. como anunciador de peleas.

Los comentarios estarán a cargo de Ricardo Pérez y Slobotzky, conocidos como “La Cotorrisa”, y El Zar .

Entre los invitados especiales destacan Bárbara de Regil , Omar Camacho y Alexis Omman .

La transmisión de Supernova Strikers Génesis 2026 está programada para este domingo 26 de abril desde la Arena Ciudad de México .

Los organizadores esperan repetir la cifra de 20 mil asistentes en el recinto y superar los 10 millones de espectadores en plataformas digitales.