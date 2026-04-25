Sebastián Rulli sorprende al mostrar fotos inéditas con Angelique Boyer desde China

Angelique Boyer y Sebastián Rulli sonríen juntos en una selfie, disfrutando de su viaje a China y compartiendo su alegría con sus seguidores. (Instagram/@sebastianrulli Captura de Pantalla )

Angelique Boyer y Sebastián Rulli compartieron con sus seguidores una serie de imágenes de sus vacaciones en China. A través de la cuenta de Instagram de Rulli, la pareja mostró momentos destacados de su recorrido por sitios emblemáticos y paisajes del país asiático.

Las fotografías incluyen visitas a zonas reconocidas de la ciudad. Boyer y Rulli aparecen juntos y por separado, mostrando tanto escenarios naturales como urbanos.

Las publicaciones recibieron una gran cantidad de comentarios por parte de seguidores, quienes expresaron admiración y entusiasmo. Los mensajes resaltaron tanto la belleza de los lugares visitados como la relación cercana entre ambos actores.

Boyer y Rulli mantienen una relación visible para el público, y suelen compartir aspectos de su vida personal en redes sociales. Ambos son conocidos por sus carreras en telenovelas y han trabajado juntos en proyectos televisivos.

El viaje a China generó interacción y expectativa entre sus fanáticos, quienes siguieron con atención cada actualización publicada por la pareja durante su travesía.

Ambos actores volvieron a compartir pantalla en el remake de El extraño retorno de Diana Salazar, estrenado en mayo de 2024 en ViX. En esta producción, Boyer interpreta a Diana Salazar y Leonor de Santiago, mientras que Rulli da vida a Eduardo Carvajal y Mario Villarreal. (Instagram/@sebastianrulli Captura de Pantalla )

Proyectos recientes de Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Angelique Boyer protagonizó la telenovela Doménica Montero, que se consolidó como uno de los melodramas con mayor audiencia en México y Estados Unidos. Además, Boyer participó en la película Socias por accidente junto a Bárbara de Regil. Por su parte, Sebastián Rulli estrenó la serie Mi rival en la plataforma ViX en marzo de 2024, marcando un nuevo paso en su carrera dentro del streaming.

Ambos actores volvieron a compartir pantalla en el remake de El extraño retorno de Diana Salazar, estrenado en mayo de 2024 en ViX. En esta producción, Boyer interpreta a Diana Salazar y Leonor de Santiago, mientras que Rulli da vida a Eduardo Carvajal y Mario Villarreal.

Motivo del viaje y tiempo libre

Angelique Boyer aprovechó una pausa profesional tras el final de Doménica Montero para disfrutar tiempo de calidad con Sebastián Rulli, El actor también pasó por un periodo de trabajo tras las grabaciones de la telenovela ‘Mi Rival’ de Carmen Armendáriz

Trayectoria y relación

Ambos artistas han expresado públicamente que disfrutan de la independencia y prefieren no formalizar con matrimonio ni convivencia permanente. (Instagram: @angeliqueboyer)

Angelique Boyer y Sebastián Rulli iniciaron su relación sentimental en 2014, después de conocerse durante las grabaciones de la telenovela Teresa. Posteriormente, coincidieron como protagonistas en Lo que la vida me robó en 2013. Su amistad derivó en romance al finalizar ese proyecto.

Ambos artistas han expresado públicamente que disfrutan de la independencia y prefieren no formalizar con matrimonio ni convivencia permanente. Su vínculo es considerado uno de los más seguidos y sólidos dentro del espectáculo mexicano. Boyer y Rulli suelen compartir en redes sociales momentos personales y profesionales, lo que mantiene el interés de su audiencia.

Colaboraciones y éxito en pantalla

Con una agenda profesional activa y una relación estable, Angelique Boyer y Sebastián Rulli mantienen la atención de seguidores y medios, tanto en su vida pública como en sus proyectos artísticos. (Youtube / El Deforma)

La pareja ha protagonizado juntos varios proyectos exitosos, incluyendo Teresa (2010), Lo que la vida me robó (2013), Tres veces Ana (2016), Vencer el pasado (2021) y El extraño retorno de Diana Salazar (2024).

Cada una de estas producciones ha destacado por la química entre ambos, siendo parte fundamental de su atractivo ante el público. Además de su trabajo conjunto, ambos continúan desarrollando carreras individuales en televisión y cine.

Con una agenda profesional activa y una relación estable, Angelique Boyer y Sebastián Rulli mantienen la atención de seguidores y medios, tanto en su vida pública como en sus proyectos artísticos.