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MLB México: cuándo y dónde ir a las actividades sobre los San Diego Padres y Arizona Diamondbacks en CDMX

Descubre las distintas activaciones que habrá en Ciudad de México con motivo del evento deportivo

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(Jesué Abraham Aviles)
(Jesué Abraham Aviles)

La MLB en México presenta una serie de actividades para los aficionados al béisbol, fusionando el deporte con la cultura mexicana a través de elementos como la gastronomía y el arte.

Es por ello que a continuación te decimos todos los detalles que debes saber para que no te las pierdas

Exposición inmersiva MLB México

La MLB México presenta una experiencia inmersiva del artista Raúl Urías, pensada para todos los fanáticos del Rey de los Deportes, donde béisbol y cultura mexicana convergen en un momento inolvidable.

En este domo, te sumergirás en una auténtica obra maestra y, en cuestión de minutos, percibirás la energía, emoción y fuerza de la MLB Mexico City Series 2026 como nunca antes.

Este fue el recorrido que hicimos por la experiencia inmersiva de la MLB Mexico City Series

A través de una narrativa envolvente, descubrirás un mundo donde el águila y el jaguar, dos animales representativos de la fauna en México que representan poder, historia y orgullo, dan vida a una historia en la que jugadores, fan y momentos del juego se integran de forma natural, creando una experiencia vibrante, dinámica y llena de movimiento.

¿Cuándo será?

La exposición inmersiva abre desde este viernes 24 de abril hasta el domingo 26, para que los aficionados disfruten de esta experiencia durante el fin de semana de la MLB México City Series.

mlb mexico -México- 24 abril
(Luis Mote Nava/Infobae México)

¿A qué hora?

  • Viernes: 12:00 a 20:00 horas
  • Sábado y domingo: 11:00 a 19:00 horas

En esta actividad, ingresarás a un espacio completamente cerrado donde se fusionan elementos icónicos de la cultura mexicana con representaciones artísticas de jugadores que realizan movimientos emblemáticos de béisbol.

Además, se proyectarán jugadas legendarias de los dos equipos participantes: los Arizona Diamondbacks y los San Diego Padres. ¡Y si tienes suerte te encontrarás a la mascota de Arizona, quien paseará por las diversas exposiciones que la MLB tiene planeadas a lo largo de este fin de semana!

Hot Dog Food Truck de Enrique Olvera

La emoción se vivió desde este 24 de abril en el Ángel de la Independencia, donde el reconocido chef Enrique Olvera presentó su versión especial del clásico hot dog de estadio.

MLB México -México- 24 abril
(Zurisaddai González/Infobae)

Durante la tarde, los aficionados hicieron fila a un costado del monumento para probar uno de los mil hot dogs gratuitos, servidos directamente en el food truck que forma parte de la experiencia MLB en la Ciudad de México.

¿Dónde más conseguirlos?

Quienes se queden con ganas de repetir, o no alcanzaron uno de los hot dogs gratuitos, podrán conseguirlo en Molino El Pujol, el restaurante de Enrique Olvera.

La venta estará disponible del 24 al 26 de abril.

MLB México -México- 24 abril
(Zurisaddai González/Infobae)

Mural de Photo Opportunity

Se llevó a cabo una intervención artística en Paseo de la Reforma, donde el béisbol dialoga con el arte, pues el artista Raúl Urías creó un mural que mezcla el béisbol y la cultura mexicana.

¿Cuándo y dónde ir?

El mural se encuentra ubicado en la Glorieta de la Diana Cazadora y podrá ser visitado durante todo el fin de semana.

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