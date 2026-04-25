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Esta es la joya sudamericana que Toluca buscaría firmar hasta 2031

El uruguayo, pilar del bicampeonato, extendería su contrato vigente hasta 2028 con una duplicación salarial y el estatus de referente intransferible

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Con la extensión contractual y un salario reforzado, los Diablos Rojos enviarían un mensaje firme de continuidad, buscando consolidar un proyecto protagonista. REUTERS/Eloisa Sanchez
Con la extensión contractual y un salario reforzado, los Diablos Rojos enviarían un mensaje firme de continuidad, buscando consolidar un proyecto protagonista. REUTERS/Eloisa Sanchez

El Toluca estaría decidido a adelantarse en el mercado y blindar a uno de sus máximos pilares defensivos: Federico Pereira. El central uruguayo, de 26 años, se ha convertido en referente del bicampeonato escarlata y los Diablos mantendrían la intención de que continúe en el proyecto a largo plazo.

De acuerdo con el reporte de los periodistas especializados César Luis Merlo y Sebas Giovanelli, la directiva buscaría extender su contrato hasta junio de 2031, con una mejora salarial que refleje su estatus de figura.

La regularidad de Pereira ha sido clave en los campeonatos recientes del Toluca, aportando solidez y jerarquía. EFE/ Alex Cruz
La regularidad de Pereira ha sido clave en los campeonatos recientes del Toluca, aportando solidez y jerarquía. EFE/ Alex Cruz

Este movimiento no sólo respondería a la necesidad de mantener estabilidad en la plantilla, sino también a la ambición de consolidar un proyecto que pueda competir en Liga MX y en la Copa de Campeones de la Concacaf.

La apuesta de los Diablos Rojos

Según los reportes, Toluca quiere blindar a Pereira antes de que otros equipos intenten adelantarse con su fichaje:

  • Contrato actual: vence en 2028.
  • Propuesta: extensión hasta 2031.
  • Mejora salarial: duplicación de sueldo.
  • Condición especial: declararlo intransferible, algo que no ocurría desde José Saturnino Cardozo.

Así, este movimiento refleja la visión de largo plazo de la directiva: mantener a sus figuras y construir un proyecto sólido que no dependa de ventas rápidas. Con esta decisión, Toluca enviaría un mensaje claro: sus figuras no están a la venta.

La directiva de Toluca apuesta por la continuidad y la solidez defensiva para competir en la Liga MX y Concachampions. (Foto: Kiyoshi Mio-Imagn Images)
La directiva de Toluca apuesta por la continuidad y la solidez defensiva para competir en la Liga MX y Concachampions. (Foto: Kiyoshi Mio-Imagn Images)

El impacto de Pereira en Toluca

El defensor uruguayo se ha consolidado como líder de la zaga y referente del bicampeonato.

  • Edad: 26 años, en plena madurez futbolística.
  • Partidos disputados: 33 en la temporada.
  • Goles anotados: 3, pese a ser defensa.
  • Características: liderazgo, solidez defensiva y capacidad aérea.

Su presencia ha sido clave en los campeonatos recientes. Pereira no sólo es un muro en la zaga, también es un recurso ofensivo en jugadas a balón parado. Su regularidad y jerarquía lo convierten en un jugador que marca diferencia en partidos de alta presión.

El defensor uruguayo suma 33 partidos y 3 goles en la última temporada, destacando por su liderazgo y capacidad aérea. (Foto: Kiyoshi Mio-Imagn Images)
El defensor uruguayo suma 33 partidos y 3 goles en la última temporada, destacando por su liderazgo y capacidad aérea. (Foto: Kiyoshi Mio-Imagn Images)

Implicaciones para el proyecto escarlata

La renovación de Pereira tiene un impacto directo en el futuro inmediato y a mediano plazo del club.

  • Objetivo inmediato: competir por el tricampeonato en Liga MX.
  • Meta internacional: consolidarse en Concachampions.
  • Mensaje al mercado: Toluca apuesta por continuidad y estabilidad.
  • Visión: construir un proyecto sólido para la próxima década.
Federico Pereira, líder en la defensa de los Diablos Rojos, se consolida como referente del bicampeonato. REUTERS/Eloisa Sanchez
Federico Pereira, líder en la defensa de los Diablos Rojos, se consolida como referente del bicampeonato. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, blindar a Pereira es asegurar liderazgo y experiencia en la defensa, lo que permitirá al club enfrentar con confianza todas sus competiciones.

Con esta estrategia, Toluca reafirma su ambición de ser protagonista, asegurando a su joya sudamericana y seguir marcando época en el proceso.

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