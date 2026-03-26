México

Correos de México reanuda servicio de paquetería a EEUU luego de medio año

Las autoridades mexicanas anunciaron que se permitirán envíos al país vecino, bajo nuevas condiciones

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Correos de México. Créditos: Cuartoscuro
El nuevo esquema de paquetería limita el valor máximo de cada envío a 800 dólares y el peso a 20 kilogramos. Créditos: Cuartoscuro

El Gobierno de México anunció este 25 de marzo la reanudación de los envíos de paquetería con destino a Estados Unidos, tras una suspensión de más de 6 meses, según un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Correos de México.

Para los ciudadanos que utilicen el servicio de Correos de México, el nuevo esquema exige cumplir condiciones renovadas: a partir de ahora, cada envío estará limitado a un valor máximo de 800 dólares y un peso de hasta 20 kilogramos. Sin embargo, el costo se mantendrá igual.

Además, la normativa de operación postal internacional obliga a realizar una declaración detallada del contenido y a especificar el país de fabricación de los artículos transportados.

Dentro de los requisitos establecidos por el Gobierno de EEUU figura el cobro de un 10% sobre el valor declarado del paquete como impuesto. Los envíos circulan de forma directa, de México a Estados Unidos, sin pasar por terceros países.

La pausa se debió a la reorganización en el sistema de impuestos de los Estados Unidos

Mesa de madera con sobres y documentos del USPS, billetes y monedas de dólar, una taza de café, un teléfono móvil y útiles de oficina
Estados Unidos cobrará impuestos a todos los paquetes internacionales recibidos desde el 29 de agosto de 2025, sin importar su valor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 29 de agosto de 2025, Estados Unidos impuso impuestos a todos los paquetes internacionales recibidos, sin importar el valor de las mercancías, siguiendo la Orden Ejecutiva 14324, de acuerdo con la SRE en un comunicado conjunto con el Servicio Postal Mexicano.

La decisión estadounidense de eliminar la exención de pago para envíos inferiores a 800 USD —conocida como régimen “de minimis”— llevó a que Correos de México suspendiera de manera temporal los servicios postales y de paquetería con destino a territorio estadounidense desde el 27 de agosto de 2025, los cuales se reanudaron este 25 de marzo, más de 6 meses.

Al anunciar la suspensión, las autoridades mexicanas señalaron que Alemania, Australia, Canadá, Japón y Nueva Zelandia ya aplicaron restricciones similares en respuesta a la medida de Estados Unidos.

El Gobierno de México mantuvo conversaciones con autoridades estadounidenses y organismos postales internacionales para establecer mecanismos que permitan reactivar el servicio, sobre la base de brindar certeza a los usuarios y evitar problemas en la entrega de mercancías.

Correos de México reduce los tiempos de espera de los envíos

Correos de México. Créditos: Cuartoscuro
La alianza entre Correos de México y Mexicana de Aviación permite reducir hasta un 50 % los tiempos de entrega postal en destinos clave. Créditos: Cuartoscuro

Una reducción de hasta un 50% en los tiempos de entrega marcará un cambio radical en el funcionamiento de Correos de México, a partir de la implementación de nuevas rutas aéreas en coordinación con Mexicana de Aviación, una estrategia que responde al dinamismo regional y apunta a modernizar la logística postal.

Desde marzo, paquetería y correspondencia para destinos clave como Los Cabos, Guadalajara, Monterrey y Mérida tendrán un plazo máximo de llegada de solo 24 horas, frente a los tres días requeridos anteriormente. Este acuerdo busca fortalecer la red postal mexicana y satisfacer las exigencias de usuarios empresariales y particulares en regiones de rápido desarrollo económico.

La optimización de los tiempos de entrega se apoya en un esquema de operación aérea con un vuelo diario exclusivo para carga, gestionado por Mexicana de Aviación.

Esta programación garantiza el despacho inmediato de los envíos, asegurando que la correspondencia llegue a su destino en un solo día. El nuevo modelo fue probado inicialmente a inicios de 2026 en la ruta Estado de México–San José del Cabo, para luego replicarse en otras tres ciudades, con la operación comercial programada para desplegarse plenamente a lo largo del mes de marzo.

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