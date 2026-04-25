Flor Vigna espera ganarle a Alana Flores en Supernova Génesis para que “no se dedique nunca más al boxeo”

Flor Vigna anticipa la intensa rivalidad en el evento Supernova: Génesis en la Arena Ciudad de México. (Netflix )

El careo entre Flor Vigna y Alana Flores anticipó la tensión que se vivirá en el evento Supernova: Génesis este 26 de abril en la Arena Ciudad de México.

Las dos figuras del boxeo de influencers escalaron los ataques y acusaciones personales en una conferencia de prensa que proyectó la rivalidad más allá del ring y atrajo la atención de seguidores en México y Argentina.

El evento será transmitido en vivo por Netflix desde las 19:00 horas, y ya suma audiencia internacional por la expectativa generada en redes y medios.

Flor Vigna posa con guantes rojos de boxeo y mirada desafiante, anticipando su enfrentamiento con Alana Flores en el evento Supernova: Génesis en la Arena Ciudad de México. (Netflix )

Ataques personales y acusaciones directas dominaron la previa entre Vigna y Flores

Durante la conferencia de prensa, la argentina Flor Vigna respondió a las declaraciones de Alana Flores sobre un supuesto incidente en el que su mamá sufrió un tropiezo.

“Me molestó mucho que mientas, que digas esas mentiras de que queríamos tirar a tu mamá de las escaleras”, expresó Vigna

Por su parte, la streamer mexicana, reiteró que este combate marcaría su retiro del boxeo de influencers y lanzó una de las frases más citadas: “Si habla de ella, a nadie le interesa”.

En otro momento, miró a su rival argentina y dijo: “Te voy a partir tu madre el domingo”. Sin embargo, la negativa de Flores a apostar sus cuatro cinturones, pese al reto público de su contrincante, profundizó la distancia entre ambas: “Que se vaya llorando y que no se dedique nunca más al boxeo”, respondió Vigna.

En el mismo espacio, la argentina consideró que Alana Flores actuaba por “miedo al hate, por miedo a perder y en realidad no pasa nada, es un juego”.

Flor Vigna, posa enérgica con guantes rojos en preparación para el evento Supernova: Génesis en la Arena Ciudad de México. (Netflix )

Cambios en la cartelera y respaldo internacional acompañan la función

La organización del evento comunicó la salida de Lupita Villalobos y el ingreso de Karely Ruiz a la pelea contra Kim Shantal, luego de que Villalobos fuera diagnosticada con una acumulación de sangre en la cabeza.

De esta forma, la cartelera se mantiene con cuatro peleas, encabezadas por el duelo entre Vigna y Flores.

“La gente, y lo agradezco mucho, Argentina y México están un 90% conmigo y lo agradezco muchísimo”, agradeció Vigna.

Cabe mencionar que ambas peleadoras mencionaron recibir mensajes de apoyo en redes sociales, lo que reforzó la movilización de sus seguidores.

El evento promete espectáculo y momentos virales en la Arena CDMX.

Supernova Génesis será transmitido en vivo y busca récord de audiencia

La función arrancará a las 19:00 horas, tiempo centro de México, en la Arena Ciudad de México , con transmisión exclusiva por Netflix.

El torneo, que reunirá a figuras del entorno digital, apuesta por consolidar el boxeo amateur ante una audiencia de miles en México y otras regiones de habla hispana.

Flor Vigna , actriz argentina de 31 años, llegó al combate tras semanas de declaraciones públicas y sustituyó a Samadhi Zendejas .

Alana Flores, streamer y última representante mexicana en el combate estelar, busca cerrar así su ciclo como peleadora.