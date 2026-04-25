Preparen las sombrillas: así será el clima en el Valle de México y el resto del país durante el fin de semana

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el Valle de México se prevé para este sábado 25 de abril, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.
A lo anterior se suman horas calurosas durante la tarde. Las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 35 °C en la capital y el suroeste del Estado de México, mientras que las mínimas, en zonas serranas, pueden descender a un rango de 0 a 5 °C.
El viento será de 10 a 20 km/h con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. Estas condiciones anuncian una jornada variable, con ambiente cálido durante el día y fresco en la madrugada, acompañada por lluvias ligeras.
Pronóstico de lluvias y temperaturas a nivel nacional
Para mañana se esperan las siguientes condiciones:
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):
- Coahuila
- Nuevo León
- Tamaulipas
- Veracruz
- Puebla
- Tlaxcala
- Oaxaca
- Chiapas
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):
- Baja California
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Ciudad de México
- Hidalgo
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:
- Noroeste de Durango
- Norte y centro de Sinaloa
- Sur y suroeste de Jalisco
- Centro y suroeste de Michoacán
- Norte y noroeste de Guerrero
- Sur de Morelos
- Centro y noreste de Coahuila
- Este de Nuevo León
- Oeste y suroeste de Tamaulipas
- Centro y sur de San Luis Potosí
- Noreste de Guanajuato
- Norte de Querétaro
- Norte de Hidalgo
- Centro y sur de Veracruz
- Norte y centro de Oaxaca
- Este de Tabasco
- Noreste de Chiapas
- Norte, oeste y suroeste de Campeche
- Oeste y suroeste de Yucatán
- Oeste de Quintana Roo
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:
- Sur de Baja California Sur
- Sonora
- Nayarit
- Colima
- Chihuahua
- Zacatecas
- Oeste de Aguascalientes
- Norte y suroeste de Puebla
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:
- Suroeste del Estado de México
- Ciudad de México
- Tlaxcala
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C (heladas en la madrugada):
- Zonas serranas de Baja California
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en la madrugada:
- Zonas serranas de Zacatecas
- Michoacán
- Estado de México
- Puebla
Viento y oleaje en distintas regiones
- Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en:
- Baja California - Sonora - Chihuahua - Durango - Coahuila - Nuevo León - Tamaulipas - San Luis Potosí
- Viento de componente sur en:
- Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) - Sur de Veracruz
- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en:
- Baja California Sur - Sinaloa - Nayarit - Jalisco - Colima - Michoacán - Zacatecas - Querétaro - Hidalgo - Campeche - Yucatán
Alertas y recomendaciones generales
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas previstas, especialmente en zonas donde se anticipan lluvias intensas, temperaturas extremas o vientos fuertes.
Se sugieren precauciones ante inundaciones, descensos bruscos de temperatura y tolvaneras, así como ante oleaje elevado en las regiones costeras.
Sistemas meteorológicos activos
Los sistemas que influyen en el pronóstico nacional incluyen frentes fríos, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, lo que propicia lluvias, viento y temperaturas extremas en varias regiones del país.