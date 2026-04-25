Preparen las sombrillas: así será el clima en el Valle de México y el resto del país durante el fin de semana

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas previstas, especialmente en zonas donde se anticipan lluvias intensas, temperaturas extremas o vientos fuertes.(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el Valle de México se prevé para este sábado 25 de abril, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

A lo anterior se suman horas calurosas durante la tarde. Las temperaturas máximas oscilarán entre 30 y 35 °C en la capital y el suroeste del Estado de México, mientras que las mínimas, en zonas serranas, pueden descender a un rango de 0 a 5 °C.

El viento será de 10 a 20 km/h con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. Estas condiciones anuncian una jornada variable, con ambiente cálido durante el día y fresco en la madrugada, acompañada por lluvias ligeras.

Pronóstico de lluvias y temperaturas a nivel nacional

Habrá temperaturas máximas de 40 a 45 °C en varios puntos del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mañana se esperan las siguientes condiciones:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Veracruz

Puebla

Tlaxcala

Oaxaca

Chiapas

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Hidalgo

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C:

Noroeste de Durango

Norte y centro de Sinaloa

Sur y suroeste de Jalisco

Centro y suroeste de Michoacán

Norte y noroeste de Guerrero

Sur de Morelos

Centro y noreste de Coahuila

Este de Nuevo León

Oeste y suroeste de Tamaulipas

Centro y sur de San Luis Potosí

Noreste de Guanajuato

Norte de Querétaro

Norte de Hidalgo

Centro y sur de Veracruz

Norte y centro de Oaxaca

Este de Tabasco

Noreste de Chiapas

Norte, oeste y suroeste de Campeche

Oeste y suroeste de Yucatán

Oeste de Quintana Roo

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C:

Sur de Baja California Sur

Sonora

Nayarit

Colima

Chihuahua

Zacatecas

Oeste de Aguascalientes

Norte y suroeste de Puebla

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C:

Suroeste del Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C (heladas en la madrugada):

Zonas serranas de Baja California

Sonora

Chihuahua

Durango

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en la madrugada:

Zonas serranas de Zacatecas

Michoacán

Estado de México

Puebla

Viento y oleaje en distintas regiones

Los sistemas que influyen en el pronóstico nacional incluyen frentes fríos, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posibles tolvaneras en:

- Baja California - Sonora - Chihuahua - Durango - Coahuila - Nuevo León - Tamaulipas - San Luis Potosí

Viento de componente sur en:

- Istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) - Sur de Veracruz

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en:

- Baja California Sur - Sinaloa - Nayarit - Jalisco - Colima - Michoacán - Zacatecas - Querétaro - Hidalgo - Campeche - Yucatán

Alertas y recomendaciones generales

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas previstas, especialmente en zonas donde se anticipan lluvias intensas, temperaturas extremas o vientos fuertes.

Se sugieren precauciones ante inundaciones, descensos bruscos de temperatura y tolvaneras, así como ante oleaje elevado en las regiones costeras.

Sistemas meteorológicos activos

Los sistemas que influyen en el pronóstico nacional incluyen frentes fríos, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, lo que propicia lluvias, viento y temperaturas extremas en varias regiones del país.