México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy viernes 24 de abril: se reporta accidente vehicular en Periférico Sur

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13:32 hsHoy

Accidente vehicular en Periférico Sur, donde un automóvil volcó.

No se reportan víctimas mortales. Se recomienda precaución al circular por la zona.

13:16 hsHoy

Accidente en la intersección de Mixcoac y Patriotismo, en la colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez, luego de que un conductor no respetara el alto y chocara contra otro vehículo.

Una menor de edad resultó lesionada. Se recomienda precaución vial en la zona.

13:15 hsHoy

Manifestantes en Av. San Jerónimo y 10 de Junio, col. Pueblo Nuevo Alto, alcaldía Magdalena Contreras, afectan la circulación en la zona. Se recomienda usar alternativas viales.

13:15 hsHoy

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