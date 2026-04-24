Bloqueos en carreteras y accidentes hoy viernes 24 de abril: se reporta accidente vehicular en Periférico Sur

13:32 hsHoy
Accidente vehicular en Periférico Sur, donde un automóvil volcó.
No se reportan víctimas mortales. Se recomienda precaución al circular por la zona.
13:16 hsHoy
Accidente en la intersección de Mixcoac y Patriotismo, en la colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez, luego de que un conductor no respetara el alto y chocara contra otro vehículo.
Una menor de edad resultó lesionada. Se recomienda precaución vial en la zona.
13:15 hsHoy
Manifestantes en Av. San Jerónimo y 10 de Junio, col. Pueblo Nuevo Alto, alcaldía Magdalena Contreras, afectan la circulación en la zona. Se recomienda usar alternativas viales.
13:15 hsHoy