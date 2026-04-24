Bloqueos en carreteras y accidentes hoy viernes 24 de abril: se reporta accidente vehicular en Periférico Sur

Manifestantes en Av. San Jerónimo y 10 de Junio , col. Pueblo Nuevo Alto , alcaldía Magdalena Contreras , afectan la circulación en la zona. Se recomienda usar alternativas viales.

Una menor de edad resultó lesionada. Se recomienda precaución vial en la zona.

Accidente en la intersección de Mixcoac y Patriotismo , en la colonia San José Insurgentes , alcaldía Benito Juárez , luego de que un conductor no respetara el alto y chocara contra otro vehículo.

No se reportan víctimas mortales. Se recomienda precaución al circular por la zona.

Accidente vehicular en Periférico Sur , donde un automóvil volcó.

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