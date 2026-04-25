México

Asesinan a Ángel Pantoja, coordinador de homicidios de la FGE Baja California

Un testigo en la zona grabó como la camioneta del funcionario quedó detenida por otro vehículo y las llantas continuaron derrapando

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Testigos grabaron como la camioneta seguía en funcionamiento con el cuerpo de Pantoja en el interior. Crédito: Redes Sociales
Testigos grabaron como la camioneta seguía en funcionamiento con el cuerpo de Pantoja en el interior. Crédito: Redes Sociales

La mañana de este 24 de abril, sujetos armados asesinaron a Ángel Pantoja Pantoja, coordinador de homicidios de la Fiscalía General del Estado de Baja California, mientras circulaba en una camioneta oficial sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia Villas Residenciales del Rey, en Ensenada.

El hecho fue confirmado por la Fiscalía estatal mediante una esquela firmada por la fiscal general, Elena Andrade Ramírez, quien externó condolencias a la familia y seres queridos del agente.

Según reportes del medio Zeta Tijuana, el atentado ocurrió cerca de las 9 de la mañana.

Paramédicos de la Cruz Roja declararon sin vida a Pantoja en el sitio.

De manera extraoficial se señala que camioneta de Pantoja, una Ford F-150 de doble cabina, recibió más de 30 impactos de arma de fuego.

Elementos de la policía municipal, estatal y fuerzas federales desplegaron un operativo en la zona para intentar ubicar a los responsables, sin embargo, hasta el momento no hay detenidos.

En redes sociales ha sido compartido un video posterior al ataque, donde se observa la camioneta siendo acelerada al mismo tiempo que una camioneta Kia, presuntamente estacionada, la bloquea.

Un Kia y una Honda, vehículos usados en la emboscada

Según reportes periodísticos y testimonios recabados en la zona, un vehículo marca Kia habría cerrado el paso a la camioneta oficial de Pantoja, presuntamente fungiendo como muro.

Al mismo tiempo, una camioneta Honda, donde viajaban los sicarios, se habría acercado con el fin de efectuar los disparos.

Testigos grabaron como la camioneta del funcionario seguía con las llantas en funcionamiento tras el ataque armado. Crédito: Redes Sociales

Testigos señalaron que los agresores abrieron fuego de manera directa antes de huir en ambos vehículos.

Hasta el momento, la autoridad estatal no ha informado sobre personas detenidas ni ha detallado avances en la identificación de los responsables.

Información en desarrollo...

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