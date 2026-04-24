México

Feminicidio de Carolina Flores: revelan conversación previa al asesinato entre la exreina de belleza y su suegra

La joven modelo fue asesinada en un inmueble de la colonia Polanco

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Más detalles sobre el feminicidio de Carolina Flores aparecen tras la orden de aprehensión contra su suegra (redes)
Más detalles sobre el feminicidio de Carolina Flores aparecen tras la orden de aprehensión contra su suegra (redes)

Carolina Flores, exreina de belleza originaria de Baja California, fue asesinada a balazos dentro de un departamento en Polanco el pasado 15 de abril, en un crimen que habría cometido su suegra Erika María ‘N’, quien ya cuenta con una orden de aprehensión.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) confirmó el inicio de una investigación bajo el protocolo de feminicidio tras la denuncia presentada el 16 de abril.

Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

Tras la viralización del caso, el periodista Carlos Jiménez exhibió un nuevo fragmento del video registrado por una cámara con sensor de movimiento que habría colocado la propia víctima en el área de cunero de su hija.

En la nueva grabación, un poco más extensa que el video del asesinato, la presunta agresora sostiene una conversación con la víctima donde revela que llegó a la capital días antes tras viajar por carretera.

El presunto móvil del crimen, según una nota publicada por Milenio, sería que Erika María ‘N’ acusaba a Carolina Flores de robar dinero a su hijo, y habría viajado específicamente para consumar el homicidio. El video captó el momento exacto del ataque y se viralizó en redes sociales.

Suegra de Carolina Flores, en la mira de las autoridades

Cronología del feminicidio de Carolina Flores, mostrando su retrato, casquillos de bala, un video de seguridad, un ataúd y a la suegra prófuga Erika Herrera
Así fue asesinada Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de 27 años, en Polanco. Su suegra es la principal sospechosa. (Jesús Avilés )

Para la familia Flores, las fricciones entre Carolina y Erika María se volvieron insostenibles durante el embarazo de la víctima y llevaron a una distancia emocional que marcó la dinámica entre ambas. Así lo detalló Reyna Gómez Molina, madre de la exreina de belleza, en declaraciones a Univisión.

La pareja Flores-Herrera decidió mudarse a la Ciudad de México para escapar de un ambiente familiar marcado por episodios de control y celos. No obstante, la llegada de Erika María en abril intensificó las tensiones y, conforme a la indagatoria de la fiscalía y los videos recabados, esta visita coincidió con el día del feminicidio, ocurrido en presencia del esposo y la hija de Carolina.

Nueva evidencia: suegra sigue y asesina a Carolina Flores dentro de su departamento. (Redes sociales)

El caso genera indignación y el reclamo de justicia se mantiene activo entre familiares y usuarios de redes sociales. La Fiscalía de la CDMX continúa el proceso bajo el protocolo de feminicidio y ha cifrado la investigación en la localización de Erika María Herrera.

“No entiendo cómo una mamá me hizo pasar este dolor. Si la señora me está escuchando, por favor, entréguese, sé que va a ser muy difícil dar ese paso, sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos buscando justicia por mi hija”, declaró la madre de la joven asesinada.

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