Captura de Fernando Farías: él es el marino que destapó la red de huchicol fiscal en la SEMAR y fue asesinado en Colima

Tras la captura del contralmirante Fernando Farías en Argentina por huchicol fiscal, recordamos al marino que despató el escándalo y luego fue asesinado, Fernando Rubén Guerrero Alcántar Foto: Agencias

Tras la captura del contraalmirante Fernando Farías Laguna, cabe recordar al hombre que despató la red de corrupción al más alto nivel.

La denuncia de corrupción en la Secretaría de Marina, expuesta por el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar antes de ser asesinado en noviembre de 2024, pone en la mira el destino de quienes alertan sobre el huachicol fiscal en aduanas marítimas mexicanas.

El caso revela una estructura donde mando naval, empresarios y autoridades participaron en el tráfico clandestino de combustible, generando ganancias de miles de millones de pesos y dejando a testigos clave en situación de alto riesgo.

Un mando naval denunció sobornos y acabó asesinado

Alejandra Monteoliva declaró que "Argentina no es refugio de criminales." Crédito: X/@AleMonteoliva

La investigación señala que Guerrero Alcántar fue enviado por la Secretaría de Marina a las aduanas en enero de 2021, poco después de que el control de estas áreas pasara a manos de las Fuerzas Armadas por indicaciones del gobierno federal.

Durante menos de un año en el cargo, Guerrero identificó un sistema donde recibió transferencias y efectivo que inicialmente pensó eran para mejoras operativas, pero que luego reconoció como sobornos relacionados con la evasión de impuestos mediante la entrada ilícita de hidrocarburos.

En un audio de 19 minutos obtenido por Aristegui Noticias, Guerrero expone ante el entonces secretario de Marina Rafael Ojeda Durán su descubrimiento de la red de corrupción.

En el diálogo, Ojeda Durán plantea dos rutas ante la denuncia: “O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso; o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares”,se le oye decir.

Fernando Farías Laguna detención Argentina (SSPC)

Reuniones clave

En el audio, el contralmirante habla de reuniones clave que tuvo con involucrados en donde se abordó el tema.

La primera de las reuniones clave se celebró el 29 de mayo de 2024 en la “Fonda Argentina” de Paseo Acoxpa, al sur de la Ciudad de México, donde Guerrero se reunió con aliados de los hermanos Farías Laguna y con el capitán retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, éste último investigado por el homicidio del contralmirante.

Fernando Farías Laguna. (Redes sociales)

Dos días después, el 31 de mayo, Guerrero sostuvo una segunda reunión, ahora en el restaurante Sanborns de Calzada Acoxpa y Miramontes, con el contralmirante Fernando Farías Laguna y el capitán Climaco Aldape Utrera, quien actualmente está preso y sujeto a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero.

En estas reuniones, Guerrero relató que a Climaco Aldape le entregaban 500 mil pesos semanales como parte del esquema de sobornos.

Los encuentros y detalles narrados por Guerrero quedaron registrados tanto en el audio como en una carta manuscrita, fechada el 14 de junio de 2024, recuperada en su oficina tras el crimen.

Toda esta información fue incorporada al expediente judicial, la causa penal 325/2025 radicada en el Centro Penal de Justicia Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. Ahí también quedó asentada una fotografía de una de las reuniones.

Fernando Farías Laguna detención Argentina (SSPC)

Guerrero dejó testimonio también en cartas y documentos entregados a sus superiores y redactados a mano, donde relató reuniones con presuntos involucrados, incluidos los capitanes Miguel Ángel Solano Ruiz y Julián Manuel Otáñez Calza, además de encuentros en varios puntos de la Ciudad de México entre el 29 y el 31 de mayo de 2024.

Tras sus denuncias, Guerrero asumió la subinspección administrativa en la Región Naval de Puerto Chiapas. En octubre se reunió con el nuevo secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles. Pidió licencia para permanecer unos días en Manzanillo, Colima. El 8 de noviembre, último día de su permiso, sicarios en motocicleta lo asesinaron.

El crimen no ha sido esclarecido y la red sigue bajo investigación

La Fiscalía General de la República compara el asesinato de Guerrero con el homicidio de una funcionaria de la FGR ocurrido días antes en la misma ciudad. Según la causa penal 325/2025, hay mandos navales bajo proceso, pero hasta el momento solo 11 de 14 personas con orden de aprehensión han sido detenidas. No todos los nombres señalados por Guerrero han sido imputados.

La carta manuscrita de Guerrero, encontrada en su oficina tras el crimen, coincide con pruebas presentadas ante el Centro de Justicia Federal de Almoloya de Juárez, donde se procesan casos relacionados con la red de huachicol fiscal.

En respuesta al reportaje de Aristegui Noticias, la Secretaría de Marina afirma que no tiene el audio ni conocimiento de su contenido, y remite las preguntas a la Fiscalía. Solo cinco elementos navales vinculados al caso permanecen dados de baja por inasistencia.

Hasta ahora, la investigación penal se mantiene inconclusa, mientras la divulgación del audio mantiene la presión sobre los altos mandos de la Marina y evidencia los riesgos para quienes denuncian estructuras de corrupción en las aduanas marítimas mexicanas.

El contralmirante Fernando Guerrero Alcántar denunció la red de huachicol fiscal en la Marina y fue asesinado en Colima.

Una carta y un audio presentados ante sus superiores y difundidos sustentan su denuncia y el involucramiento de altos mandos.

La FGR ha detenido a 11 de las 14 personas con orden de aprehensión, y el caso sigue abierto sin esclarecer el homicidio del marino denunciante.