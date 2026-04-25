Pensión Bienestar 2026: ¿Pago de mayo llegará doble? Esto es lo que se sabe

La dispersión de recursos se realizará de forma escalonada para evitar aglomeraciones, mientras que los beneficiarios deberán estar atentos a las fechas asignadas según la inicial de su apellido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago de la Pensión del Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026 ha generado dudas entre millones de adultos mayores en México.

A través de diferentes canales se ha especulado en cuanto a un posible depósito doble para este periodo, especialmente por la cercanía de procesos electorales y días festivos.

Los depósitos de la Pensión Bienestar se realizarán de manera escalonada por apellidos para evitar aglomeraciones en sucursales bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la información oficial y el análisis de los calendarios recientes aclaran la situación: el depósito seguirá el esquema regular y sólo en situaciones muy específicas algunos adultos mayores podrían ver reflejados dos ingresos en el mismo mes, aunque no se trata de un apoyo extraordinario.

¿Habrá pago doble de la Pensión Bienestar en mayo?

El principal cuestionamiento actual gira en torno a si el ingreso de mayo será superior al habitual. La respuesta para la gran mayoría de beneficiarios es no.

El pago confirmado por la Secretaría del Bienestar corresponde únicamente al bimestre mayo-junio , con un monto de 6 mil 400 pesos para adultos mayores.

No existe anuncio oficial sobre un pago doble , adelanto o acumulación de bimestres para este periodo.

La confusión suele surgir porque algunos adultos mayores reciben, además de la Pensión Bienestar, depósitos de pensiones laborales del IMSS o ISSSTE.

Solo quienes reciben tanto la Pensión Bienestar como pensiones del IMSS o ISSSTE pueden verían reflejados depósitos dobles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El depósito doble sólo ocurre cuando una persona es beneficiaria de ambos esquemas. Así, el resto de los adultos mayores recibirá sólo el monto regular, sin incrementos ni adelantos.

Calendario tentativo de pagos y posibles ajustes

Para mayo de 2026, el calendario de dispersión tendría un ligero ajuste debido al feriado del Día del Trabajo (1 de mayo).

Letra A: lunes 4 de mayo

Letra B: martes 5 de mayo

Letra C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

Letras D, E, F: viernes 8 de mayo

Letra G: lunes 11 y martes 12 de mayo

Letras H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

Letra L: jueves 14 de mayo

Letra M: viernes 15 y martes 19 de mayo

Letras N, Ñ, O: miércoles 20 de mayo

Letras P, Q: jueves 21 de mayo

Letra R: viernes 22 y lunes 25 de mayo

Letra S: martes 26 de mayo

Letras T, U, V: miércoles 27 de mayo

Letras W, X, Y, Z: jueves 28 de mayo

El calendario de pagos de la Pensión Bienestar tendrá ajustes en mayo de 2026 debido al feriado del Día del Trabajo.| Foto: Canva

En este sentido, la programación escalonada busca evitar aglomeraciones en bancos y cajeros. Si el depósito no aparece el primer día, puede deberse a la organización por apellidos y no a un retraso real.

Próximos registros y documentos solicitados por el programa

Es fundamental que los beneficiarios y quienes buscan inscribirse al programa sigan las indicaciones oficiales y preparen su documentación con anticipación.

No se ha anunciado un nuevo periodo de registros generales ; si no se abre convocatoria en abril , podría ser hasta junio .

Documentos obligatorios: identificación oficial, CURP, acta de nacimiento y comprobante de domicilio.

El pago se deposita exclusivamente en la Tarjeta del Bienestar y puede retirarse en cualquier cajero.

Por el momento no hay anuncios oficiales de adelantos ni acumulaciones extraordinarias de la Pensión Bienestar para el periodo mayo-junio 2026. (Banco del Bienestar)

Ante cualquier duda, lo mejor es consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar y evitar rumores que puedan generar confusión.