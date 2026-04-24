Yareli Acevedo conquista la plata en la Copa Mundial de Ciclismo y reafirma su lugar en la élite

Acevedo confirmó su gran momento internacional con una vibrante actuación en la Copa Mundial de Ciclismo de Pista en Malasia, consolidando su posición entre las mejores del mundo. REUTERS/Agustin Marcarian

Yareli Acevedo volvió a poner el nombre de México en lo más alto del ciclismo internacional al conquistar la medalla de plata en la prueba de eliminación de la Copa Mundial de Ciclismo de Pista 2026, celebrada en Nilai, Malasia.

La ciclista capitalina protagonizó una final vibrante y mantuvo la pelea por el oro hasta el último momento, reflejando su madurez y regularidad en el circuito mundial.

La ciclista mexicana suma 540 puntos y sube al podio internacional, sólo detrás de la noruega Anita Yvonne Stenberg. (X/ @COM_Mexico)

Este resultado refuerza el presente brillante de Acevedo y la proyecta como una de las grandes figuras del ciclismo mexicano rumbo al ciclo olímpico. Su constancia y desempeño la han consolidado como una rival de peso frente a las potencias europeas y asiáticas.

Una plata que confirma el gran momento de Acevedo

La actuación de Yareli Acevedo en Malasia confirmó su condición de protagonista internacional. La prueba de eliminación, conocida por su exigencia táctica y física, reunió a las mejores especialistas del mundo.

Acevedo sumó 540 puntos y cruzó la meta sólo por detrás de la noruega Anita Yvonne Stenberg , quien se llevó el oro con 600 puntos.

El bronce correspondió a la irlandesa Lara Gillespie , con 480 unidades.

La mexicana se mantuvo en el grupo puntero durante toda la competencia, resistiendo los cortes y embates de sus rivales.

Un sprint final intenso definió las posiciones del podio.

Acevedo confirma su regularidad al mantenerse en el grupo puntero y resistir los embates de las rivales más fuertes del ciclismo mundial. REUTERS/Agustin Marcarian

Este resultado no sólo le entrega una medalla más, sino que suma puntos clave para el ranking internacional y fortalece la confianza de Yareli de cara a sus próximos retos.

Regularidad en el podio y crecimiento internacional

La plata en Malasia se suma a una temporada sobresaliente para Acevedo, quien ha brillado en distintas competencias internacionales desde principios de año.

Oro en la prueba de eliminación en la Copa del Mundo de Perth, Australia.

Bronce en el Ómnium en la Copa del Mundo de Hong Kong , apenas la semana pasada.

Medallas continentales en el Campeonato Panamericano de Santiago de Chile , donde acumuló oros y platas.

Suma cuatro podios en la actual temporada mundialista, consolidando su estatus de referente.

La plata obtenida se suma a otras medallas en el calendario 2026, como el oro en Perth y el bronce en Hong Kong. REUTERS/Agustin Marcarian

Su regularidad la posiciona como una de las ciclistas más competitivas del serial y eleva el perfil del ciclismo mexicano en la escena internacional.

Rumbo a Shanghái y el sueño olímpico

Cada resultado en el circuito mundial suma puntos clave para las clasificaciones rumbo a los eventos más importantes del calendario.

Los puntos obtenidos en Malasia y en el resto de las Copas del Mundo cuentan para el ranking de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

Estos resultados serán determinantes para la clasificación al Campeonato Mundial de Pista 2026 en Shanghái.

Además, marcan el camino de preparación y confianza de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con tan solo 24 años, Acevedo apunta a representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras una temporada sobresaliente. ( X / @CONADE)

De esta manera, Yareli Acevedo, con apenas 24 años, se consolida como una de las cartas fuertes del deporte nacional, con la mira puesta en el ciclo olímpico que inicia.