Fernando Farías pedirá asilo político en Argentina, teme por su vida en México

Las autoridades argentinas compartieron la fotografía de uno de los documentos oficiales encontrados tras su captura. Crédito: Especial

La defensa legal de Fernando Farías Laguna, excontralmirante detenido en Argentina el día de ayer, informó que su cliente buscará asilo político en ese país sudamericano para evitar su extradición a México.

El motivo, explica el abogado Epigmenio Mendieta, es el temor genuino de Farías Laguna por su vida, al considerar que enfrenta un proceso judicial donde, según sus representantes, se encubre a los beneficiarios reales del contrabando internacional de hidrocarburos y se lo señala como líder con base en pruebas deficientes.

Infobae México pudo corroborar con una fuente cercana al caso que falta que cumpla allá en Argentina su proceso y condena por el delito de usurpación de identidad al entrar con un pasaporte de Guatemala falso. Además que consideran que violan su presunción de inocencia, pero lo más preocupante es que considera que su vida corre peligro en México.

Farías Laguna fue capturado tras una solicitud formal por medio de una ficha roja de Interpol. El caso genera atención además porque la defensa sostiene que se ocultan elementos clave de la investigación, lo que pone en duda la transparencia y equidad del proceso.

Alejandra Monteoliva declaró que "Argentina no es refugio de criminales." Crédito: X/@AleMonteoliva

Desde Buenos Aires, las autoridades federales argentinas presentaron ante un juez a Farías Laguna esta semana para informarle los cargos imputados y notificarlo sobre la solicitud mexicana para su entrega judicial. La defensa reafirma que el exoficial rechaza cualquier vínculo con el liderazgo de redes dedicadas al tráfico ilegal de hidrocarburos —mejor conocido en México como “huachicol fiscal”—. Mendieta apunta que la acusación se sostiene en hechos que Farías Laguna habría denunciado institucionalmente. Según la defensa, el proceso lo coloca en una situación de peligro personal y judicial, ante actores económicos y políticos poderosos que supuestamente no aparecen en las investigaciones oficiales mexicanas.

La defensa denuncia obstaculización de pruebas y ocultamiento de testimonios clave

El abogado Epigmenio Mendieta sostiene que las autoridades mexicanas han interferido con la entrega de pruebas fundamentales en el expediente. Señala que se niega el acceso a testimonios y expedientes esenciales para la defensa y que la Secretaría de Marina y la Fiscalía General mantienen información bajo reserva por motivos de seguridad nacional. Entre las pruebas cuya entrega exige la defensa destaca la carta dirigida por Farías Laguna a la presidenta Claudia Sheinbaum. En ella solicita su intervención para que ambas instituciones entreguen la información completa sobre el caso. Hasta ahora, la defensa asegura haber recibido negativas reiteradas.

Fernando Farías Laguna detención Argentina (SSPC)

Uno de los elementos más delicados, según la información de la defensa, es un testimonio escrito. El documento fue presuntamente elaborado por un testigo que advirtió al entonces secretario de Marina sobre irregularidades en la red de tráfico de combustibles. El testigo fue ejecutado poco después de entregar el documento. El escrito afirma que los nombres de los vicealmirantes, incluidos los hermanos Farías Laguna, habrían sido usados como pantalla para proteger a los líderes efectivos de la organización. Para la defensa, la existencia y ocultamiento de este escrito es relevante porque, además de deslindar responsabilidad operativa y financiera a los vicealmirantes, sería prueba central de que la imputación responde a motivos ajenos al estricto interés de justicia.

Una investigación interna en la Marina exoneró a los implicados, pero Hacienda elude revelar el expediente

De acuerdo con Mendieta, existe un expediente de investigación interna dentro de la Secretaría de Marina que ya había exonerado a los hermanos Farías Laguna de toda responsabilidad administrativa respecto al llamado “huachicol fiscal”. Sin embargo, el acceso a ese expediente se mantiene bloqueado por las autoridades bajo el argumento de confidencialidad y seguridad nacional.

El abogado califica el proceso judicial como una estrategia de “justicia selectiva”, ya que, insiste, el verdadero beneficio económico y la infraestructura para el tráfico internacional de combustible sobrepasan las capacidades y recursos de sus clientes. Para Mendieta, el expediente judicial omite incluir a actores clave de gran escala, mientras convierte a sus representados en “chivos expiatorios”.

Ante la posibilidad de retorno a México mediante extradición, la defensa de Farías Laguna argumenta que el proceso judicial es injusto por la falta de acceso a pruebas, el ocultamiento de testimonios y la negativa a desclasificar informes internos. Todo esto refuerza la solicitud de asilo en Argentina, para evitar un eventual traslado a territorio mexicano donde el exoficial teme ser víctima de represalias y de una condena basada en pruebas incompletas.

Puntos clave del caso Farías Laguna

Fernando Farías Laguna solicita asilo en Argentina tras ser detenido con base en una ficha roja de Interpol; afirma temer por su vida si regresa a México.

La defensa alega que existe una investigación en la Marina que exoneró a los hermanos Farías Laguna, pero las autoridades mexicanas mantienen el expediente bajo reserva.

Se denuncia el ocultamiento de un testimonio escrito de un testigo ejecutado, quien aseguraba que los vicealmirantes fueron utilizados como pantalla para encubrir a los verdaderos líderes del tráfico de combustibles.