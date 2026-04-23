Tiroteo en Teotihuacán: surge video en 360 grados que registra el momento exacto del ataque

Un usuario de X que presuntamente atestiguó el tiroteo del 20 de abril de la zona arqueológica de Teotihuacán difundió un video de los hechos. (@@Tiberius_____, X=

Un video en formato 360 grados captado por un turista podría convertirse en una pieza clave para reconstruir el ataque armado ocurrido el 20 de abril en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, donde murieron una visitante extranjera y el propio agresor.

Las imágenes, difundidas por el usuario @Tiberius muestran el momento previo a los disparos. El sujeto aparece mientras se prepara antes de accionar el arma, lo que permite trazar con mayor precisión la secuencia de los hechos.

Hasta el momento, autoridades a cargo de la indagatoria no han informado si el material fue integrado a las investigaciones oficiales para esclarecer lo ocurrido en uno de los sitios turísticos más visitados del país.

Este video de formato 360 grados muestra la Zona Arqueológica de Teotihuacán en un día soleado, con visitantes caminando por senderos de piedra y tierra, y alrededor de las pirámides. La grabación, captada por un turista, es identificada como evidencia para la reconstrucción del ataque armado del 20 de abril. En dicho incidente, una visitante extranjera y el agresor perdieron la vida en el sitio arqueológico.

Video genera debate en X

El registro audiovisual también desató cuestionamientos sobre su autenticidad. Usuarios en redes señalaron la precisión con la que el video sigue los movimientos del agresor.

Sin embargo, la presencia de una marca de agua indica que la grabación original fue realizada con una cámara 360 grados. Esto sugiere que las tomas generales pudieron ser recortadas y editadas en un solo segmento, sin alterar necesariamente el contenido original.

De acuerdo con autoridades del Estado de México, el ataque no fue un acto espontáneo. Investigaciones preliminares establecen que el agresor habría visitado previamente la zona y se hospedó en hoteles cercanos para planear su incursión.

Autoridades del Estado de México confirmaron la entrega del cuerpo de la víctima canadiense del tiroteo en Teotihuacán. (YURI CORTEZ / AFP)

Durante la conferencia matutina del 21 de abril, el titular de la Secretaría de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, detalló la cronología del ataque. El primer reporte se recibió a las 11:20 horas, cuando se alertó sobre un hombre armado que amagaba a turistas. A las 11:23, autoridades obtuvieron imágenes en la zona de la Pirámide de la Luna, donde “se observa el agresor amenazando a unos turistas”.

Minutos después, a las 11:30, elementos de la Guardia Nacional llegaron al sitio. El sujeto disparó contra los agentes y la agresión fue repelida. Según el fiscal José Luis Cervantes Martínez, “la Guardia Nacional lo hiere en una pierna” y, al intentar ser inmovilizado, el atacante accionó nuevamente su arma.

A las 11:45 horas se confirmó la muerte del agresor. Mientras un informe inicial señalaba que se quitó la vida, la Fiscalía indicó que “la causa de la muerte del presunto agresor será determinada con base en las conclusiones de los protocolos correspondientes”. Más tarde, el titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch, reiteró que el atacante “se quitó la vida”.

Julio César Jasso, el tirador de la zona arqueológica de Teotihuacán que dejó dos muertos (incluyéndolo asdemás de una mujer canadiense) y 13 heridos el lunes 20 de abril de 2026 Fotoarte Jesús Ramírez Infobae México

El saldo oficial fue de dos personas fallecidas y al menos 13 lesionados, entre ellos menores de edad. La zona quedó bajo resguardo total a las 12:20 horas, una hora después del primer reporte.

En paralelo, la difusión del video 360 añade una nueva dimensión al caso. Mientras aporta claridad sobre los momentos previos al ataque, también abre el debate sobre el uso y la edición de material digital en investigaciones de alto impacto.