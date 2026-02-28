México

Trabajadores de UACM iniciarían huelga tras exigencia de aumento salarial

Pidieron apoyo y comprensión de la comunidad estudiantil ante el posible paro de labores en todos los plantes universitarios

pidieron apoyo y comprensión de la comunidad estudiantil ante el posible paro de labores en todos los plantes universitarios

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM) acordó iniciar una huelga a partir del primer minuto del domingo 1 de marzo tras no recibir un aumento salarial.

En un comunicado, el sindicato detalló que esta huelga busca lograr un aumento salarial digno, así como el resarcimiento de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

Los trabajadores dieron a conocer que en enero solicitaron un incremento salarial del 13 por ciento.

La respuesta de las autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ha sido una negociación a ese incremento.

Infomaron que en un primer momento, se ofreció un 2 por ciento de aumento. Al no aceptarlo, ofrecieron el 2.2 por ciento. Después, se ofreció un 3 por ciento hasta llegar a la oferta final.

La rectoría de la UACM, en su último comunicado, informó que se propuso aumentar el salario de los trabajadores a un 3.7 por ciento, sin embargo, la respuesta del SUTUACM fue negativa y, a partir de entonces, tomaron la decisión de iniciar una huelga.

Además, los trabajadores también manifestaron violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

Denunciaron irregularidades en el sistema de contratación de la UACM, así como un vacío de 230 plazas vacantes que no han sido cubiertas, lo que genera una carga excesiva de trabajo.

El sindicato detalló que esta huelga busca lograr un aumento salarial digno, así como el resarcimiento de las violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

Estos son los planteles que se verían afectados

De concretarse la huelga del SUTUACM, las sedes que pararían labores, son:

  • Plantel Casa Libertad
  • Plantel Centro Histórico
  • Plantel Cuautepec
  • Plantel Del Valle
  • Plantel San Lorenzo Tezonco
  • Plantel Magdalena Contreras
  • Sede Administrativa (Doctor García Deigo 168, Doctores)
  • Centros Cultural Vlady
  • Centro Cultural Casa Talavera.

Adicionalmente, también tomarían dos edificios vacíos, ubicados en República del Salvador 59 y José Tomas Cuéllar 12, pertenecientes a la Universidad.

Piden apoyo de la comunidad estudiantil

Ante la situación, los trabajadores de la UACM pidieron a la comunidad estudiantil comprensión por la “preocupación e incluso enojo que puede generar el estallamiento de una huelga”.

Reiteraron que “la Universidad existe por y para su comunidad estudiantil”, sin embargo, manifestaron que el salario digno es un derecho laboral en México y es por ello que decidieron tomar esta medida.

“Si llegara a estallar [la huelga], no sería por capricho ni por ‘privilegios’, sino porque la administración no ha dado soluciones claras, verificables responsables a demandas legítimas”, se lee en el comunicado.

Por su parte, en un comunicado, la rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México manifestó que sí ha habido diálogo y que están haciendo lo posible por llegar a un acuerdo.

“La Universidad no se defiende enfrentando a estudiantes contra trabajadores. Reiteramos nuestra disposición al diálogo directo con la comunidad estudiantil”, finaliza el comunicado del SUTUACM.

