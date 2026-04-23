México

Cae en Argentina Fernando Farías Laguna, contralmirante de la Marina acusado de liderar red de huachicol fiscal

La detención fue realizada por elementos de la Semar

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Fernando Farías era buscado desde el 2025 (Redes sociales)
Fernando Farías era buscado desde el 2025 (Redes sociales)

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Fernando “N”, quien es acusado de liderar una estructura dedicada a actividades de huachicol fiscal.

“Cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol. Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos”, escribió en sus redes sociales el funcionario.

El contralmirante, quien estaba prófugo de la justicia, contaba con documentos falsos y su aseguramiento es con fines de extradición, según expuso Harfuch en su mensaje compartido el 23 de abril.

La captura del contraalmirante fue resultado de una operación entre la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) por conducto de Interpol México.

Cabe destacar que dicho sujeto era buscado por las autoridades desde agosto del 2025.

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