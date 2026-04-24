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Angélica Vale se sincera sobre la posibilidad de tener una nueva pareja tras su divorcio de Otto Padrón

La conductora de “Juego de Voces 2026″ compartió cuáles son sus prioridades a casi medio año de su separación

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Angélica Vale previo a subir al escenario durante una presentación junto al grupo 'JNS'.
Angélica Vale confirma su enfoque en sus hijos y su carrera tras su divorcio de Otto Padrón. Crédito: @angelicavaleoriginal

Durante su presencia en el Teatro Insurgentes tras la función de El fantasma de la ópera, Angélica Vale fue cuestionada por la prensa sobre la posibilidad de darse una nueva oportunidad en el amor tras su divorcio de Otto Padrón.

Cabe recordar que fue en noviembre de 2025 cuando se dio a conocer que el esposo de la actriz ya había iniciado un proceso de divorcio, pero se hizo público hasta una cena familiar.

“Yo me enteré de la noticia de que Otto Padrón, que el papá de mis hijos puso la demanda de divorcio, igual que ustedes, ayer, cenando con él, cenando con él en familia y unos amigos”, compartió la conductora de Juego de Voces 2026.

La actriz revela que se enteró de la demanda de divorcio durante una cena familiar con Otto Padrón y sus hijos. (Instagram: Angélica Vale)
La actriz revela que se enteró de la demanda de divorcio durante una cena familiar con Otto Padrón y sus hijos. (Instagram: Angélica Vale)

Angélica Vale asegura que no busca tener una nueva relación sentimental

De acuerdo con Angélica Vale, por ahora se encuentra centrada en su vida personal y sus hijos, por lo que descarta darse una nueva oportunidad en el amor, aunque es consciente de que esa situación puede cambiar en el futuro.

“Ahorita no hay forma de que le dé chance al amor. Sé que en algún momento podré cambiar de opinión, pero ahorita no", dijo sin titubear.

Y agregó: “El chiste es que sigamos siendo una familia y que estemos unidos, que a mis hijos no les falte un papá y tampoco una mamá. A mí me tocó convivir con las parejas de mi papá y creo que soy una persona sensata, entonces eso ya vendrá en algún futuro."

De esa forma, la protagonista de La fea más bella dejó claro que está enfocada en su vida profesional y personal, por lo que ahora le da prioridad a seguir siendo una familia pese a su separación de Otto Padrón.

Angélica Vale descarta abrirse al amor por el momento y pone como prioridad la estabilidad de su familia. (RS: @juegodevocesof)
Angélica Vale descarta abrirse al amor por el momento y pone como prioridad la estabilidad de su familia. (RS: @juegodevocesof)

¿Qué pasó con los hijos de Angélica Vale durante las grabaciones de Juego de Voces?

Uno de los temas que también generó gran curiosidad tras el estreno de Juego de Voces: hermanos y rivales, fue el destino de los hijos de la presentadora durante su estancia en México.

En un encuentro con medios de comunicación antes de su asistencia en El fantasma de la ópera, Vale compartió que sus hijos se encontraban bajo los cuidados de su papá mientras estaba al frente del programa.

"Se quedan en Los Ángeles con su papi, después de tantos años juntos y después de haber tenido un matrimonio tan bonito, porque fue un matrimonio muy bonito, pues ni modo de ponernos a pelear ya ahorita a estas alturas. Aparte creo que no es sano para nuestros hijos”, explicó.

Desde que comenzaron las grabaciones del programa, la artista aseguró sentirse tranquila tras casi medio año de su separación: “En una etapa de mi vida muy hermosa, estoy como muy tranquila, muy contenta conmigo.”

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