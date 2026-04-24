Con Fidalgo de titular ante su exequipo: Betis le saca el empate al Real Madrid

El mexicano Álvaro Fidalgo volvió al once inicial tras cuatro partidos sin minutos, aportando equilibrio en el empate frente a su "alma mater". (Redes Álvaro Fidalgo)

El duelo entre Real Betis y Real Madrid esta tarde en La Cartuja dejó más que un empate 1-1. Fue un partido que reflejó dos realidades: el Madrid prácticamente fuera de la pelea por el título y el Betis consolidando de a poco su sueño europeo.

En medio de todo, Álvaro Fidalgo volvió a ser titular, rompiendo una racha de cuatro partidos sin minutos en LaLiga y enfrentando por primera vez de manera oficial a su “alma mater”.

Álvaro Fidalgo reapareció como titular en el Betis tras cuatro partidos sin minutos en LaLiga y enfrentó por primera vez al club que lo vio nacer. (X/ @RealBetis)

Su participación fue discreta en números, pero significativa en narrativa. El mediocampista mexicano aportó claridad en la circulación y mostró personalidad en un escenario de máxima exigencia. El empate, conseguido en el último suspiro, dejó al Betis en la quinta posición y al Madrid a ocho puntos del Barcelona.

La reaparición del “Maguito”

El retorno de Fidalgo al once inicial fue una noticia llamativa para el Betis. Aunque sólo disputó 45 minutos, su presencia dio equilibrio al mediocampo:

Titularidad: primera en liga tras cuatro partidos sin minutos.

Tiempo en cancha: jugó la primera mitad, sustituido al descanso.

Aportación: completó 31 de 32 pases, intentó un disparo y buscó ser un enlace ofensivo.

Rol táctico: acompañó a Amrabat en el centro, con funciones de distribución y presión.

El mediocampista mexicano Fidalgo completó 31 de 32 pases, contribuyendo equilibrio y claridad en la circulación del Betis frente al Madrid. REUTERS/Marcelo Del Pozo

Su actuación no fue la más deslumbrante, pero sí valiosa para recuperar confianza y ritmo competitivo en un partido de máxima exigencia.

El desarrollo del Real Betis vs Real Madrid

El encuentro fue intenso y con giros dramáticos. Los merengues golpearon primero, pero los verderones nunca bajaron los brazos:

Gol del Madrid: Vinícius Júnior al minuto 17 tras un rebote de Valverde.

Figura rival: Lunin evitó tres ocasiones claras en el primer tiempo.

Gol anulado: Mbappé marcó en el segundo tiempo, pero fue invalidado por fuera de lugar.

Empate agónico: Héctor Bellerín al 90+3’, desatando la euforia en Sevilla.

El Real Madrid queda 8 puntos por detrás del Barcelona en la tabla, con el título de LaLiga prácticamente fuera de su alcance. EFE/ Julio Muñoz.

Así, el empate reflejó carácter del Betis y dejó al Madrid sin demasiado margen en la lucha por LaLiga.

El momento de ambos equipos

El resultado tuvo implicaciones directas en la tabla y en los objetivos de cada club:

Real Madrid: 2º lugar con 74 puntos, a 8 del Barcelona, prácticamente sin opciones de título.

Betis: 5º lugar con 50 puntos, firme en zona de Europa League y con posibilidad de Champions vía coeficiente UEFA.

Calendario del Betis: Real Oviedo, Real Sociedad, Elche, Barcelona y Levante.

Calendario del Madrid: Espanyol, Cádiz, Barcelona, Villarreal y Sevilla.

El Betis se mantiene en el quinto lugar de LaLiga con 50 puntos, consolidando su posición en zona de Europa League y en la pelea por la Champions vía coeficiente UEFA. REUTERS/Marcelo Del Pozo

De esta manera, la noche en La Cartuja fue especial para “El Maguito”. Aunque su aporte fue discreto, su regreso y el empate contra el club que lo vio nacer. consolidan su proceso de adaptación en el club verdiblanco, que mantiene viva su pelea europea, mientras que los merengues observan cómo el título se le escapa de las manos.