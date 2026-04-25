Victor Manuel Vucetich aclara si volvería a dirigir a Rayados de Monterrey

Víctor Manuel Vucetich aclaró si ya se retiro de la dirección técnica en el futbol (EFE/Felipe Gutiérrez)

A casi un año de haber sido despedido por el Mazatlán, y ya con 70 años de edad, Víctor Manuel Vucetich sorprendió a propios y extraños al revelar su interés de volver a la Liga MX rumbo al Apertura 2026.

Pese a los rumores sobre su retiro, el ‘Rey Midas’ dejó claro que aún está listo para una nueva etapa en la primera división mexicana, y está listo para cambiar de aires.

El cinco veces campeón de la Liga MX recientemente se presentó en el programa Faitelson Sin Censura de TUDN, en el cual reveló sus deseos de volver al futbol mexicano, pero ya en un rol directivo.

“Uno como gente de futbol jamás se retira, pero los procesos que va llevando uno, como el jugador se tiene que retirar pero puede embonar en alguna otra área” fueron las palabras de Vucetich.

‘Vuce’ destacó que “como técnicos tenemos un periodo, podemos terminar dependiendo la capacidad y fuerza que tenga cada quien para seguir soportando o no, o ya no quiere uno, pero la vida te da sorpresas, no es mi deseo seguir en el trabajo de la dirección técnica por todo lo que hemos vivido a lo largo de los años”.

Vucetich señaló que busca comenzar una nueva etapa como consejero o directivo tras sumar casi 40 años de carrera en los banquillos.

Vucetich solo regresaría a Monterrey si es en un rol directivo. Photo by Jaime Lopez/Jam Media/Getty Images

La única forma en la que Vucetich volvería a Rayados

Recientemente el ‘Rey Midas’ fue relacionado con Rayados, al ser mencionado como un candidato al puesto de Presidente Deportivo, aunque todo indica que ha sido descartado para este puesto.

Vucetich no mencionó acercamiento alguno con ‘La Pandilla’, aunque meses atrás dejó claro su interés de volver a colaborar con el Monterrey, aunque ahora en funciones directivas.

El ‘Rey Midas’ señaló que “sería interesante, es la forma de continuar el aprendizaje a través de los años como jugador y técnico, poder seguir aportando al futbol mexicano, es parte de un proceso, hay tiempos para cada cosa, para mí viene siendo un poquito más para allá”.

El también tres veces de la Concachampions tuvo su última etapa como entrenador al frente del Mazatlán FC, escuadra de la cual fue cesado en el verano del 2025.

Rayados ya tendría a su nuevo director deportivo

Según reportes, Rayados de Monterrey habría alcanzado un acuerdo verbal con Dennis te Kloese para que asuma la dirección deportiva y lidere la reestructuración del club, en respuesta a la crisis institucional y a la reciente eliminación en el Clausura 2026.

El actual directivo del Feyenoord, el neerlandés Dennis te Kloese, suma a su perfil una trayectoria exitosa en Europa junto con amplio conocimiento del fútbol mexicano.

El objetivo inmediato para Rayados es recuperar protagonismo en la Liga MX y profesionalizar su estructura de gestión. El conjunto regio no alcanzó la liguilla este Clausura 2026.

te Kloese ya cuenta con experiencia en Liga MX.