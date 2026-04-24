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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 24 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

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06:09 hsHoy

Pronostican lluvias muy fuertes en Chiapas y persiste la onda de calor en gran parte de México

La ola de calor en México podría traer múltiples efectos nocivos para la salud Foto: (iStock)
La ola de calor en México podría traer múltiples efectos nocivos para la salud Foto: (iStock)

Para este viernes 24 de abril se prevén lluvias puntuales muy fuertes en zonas del centro y sur de Chiapas, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, informa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las precipitaciones estarán asociadas a canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe. También se esperan lluvias fuertes en el centro y suroeste de Oaxaca.

Durante la noche y la madrugada, el frente número 46 continuará muy próximo a la frontera norte, en interacción con una línea seca sobre Coahuila y la corriente en chorro subtropical, lo que generará vientos de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora, Chihuahua y Durango. También habrá lluvias y chubascos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con vientos de componente sur en esas entidades.

El reporte del SMN prevé oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, con rachas de viento de 30 a 50 km/h.

Para el transcurso del viernes, se pronostican intervalos de chubascos en Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

En cuanto a temperaturas, la onda de calor persistirá en gran parte del territorio nacional. Se prevén máximas de 40 a 45 grados Celsius en regiones del noroeste de Durango, centro de Sinaloa, sur y suroeste de Jalisco, centro de Michoacán, noroeste de Guerrero, sur de Morelos, centro y suroeste de Tamaulipas, centro, este y sur de San Luis Potosí, noreste de Guanajuato, norte de Querétaro, norte de Hidalgo, centro de Veracruz, norte y centro de Oaxaca, oeste y noroeste de Campeche y oeste y suroeste de Yucatán. Entre 35 y 40 grados se esperan en Baja California Sur, Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

Por la mañana, las temperaturas mínimas descenderán a -5 a 0 grados Celsius con heladas en sierras de Baja California, Chihuahua y Durango, y de 0 a 5 grados en montañas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

El SMN destaca que el frente número 46 se disipará al finalizar el día, dejando de afectar al país.

06:05 hsHoy

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Se espera que el Pacífico presente mayor actividad ciclónica en 2026. FOTO; NOAA via REUTERS
Se espera que el Pacífico presente mayor actividad ciclónica en 2026. FOTO; NOAA via REUTERS

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer el pronóstico de la temporada de ciclones tropicales 2026, en la cual se esperan entre 18 y 21 meteoros en la Cuenca del Pacífico y de 11 a 15 en la del Atlántico.

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