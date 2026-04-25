Se hace viral supuesta respuesta de Canelo Álvarez a los rumores de un amorío con Ángela Aguilar

Saúl 'Canelo' Álvarez y Ángela Aguilar enfrentan el escándalo sobre su supuesta relación secreta tras las declaraciones de Javier Ceriani. (X: @Canelo / Instagram: @angela_aguilar_)

El escándalo por la supuesta relación entre Saúl “Canelo” Álvarez y Ángela Aguilar escaló este mes tras las declaraciones del conductor Javier Ceriani, quien afirmó en su canal de YouTube que el boxeador habría sostenido encuentros secretos con la joven cantante.

Rápidamente, la polémica se viralizó mientras la intérprete de “En realidad” ya se encontraba en el centro de la controversia sobre su vida sentimental con el cantante Christian Nodal.

El periodista argentino aseguró que el boxeador mexicano habría viajado en helicóptero y coordinado reuniones con la integrante de la dinastía Aguilar a pesar de estar casado con Fernanda Gómez.

Las declaraciones de Javier Ceriani sobre un supuesto romance entre Canelo Álvarez y Ángela Aguilar desatan un escándalo en redes sociales. (Facebook Ángela Aguilar / Canelo Álvarez)

Ceriani sostuvo que el “Canelo” viajó en helicóptero y mantuvo reuniones secretas

De acuerdo con las declaraciones de Javier Ceriani, Saul “Canelo” Álvarez viajaba en helicóptero y se encontraba con la intérprete de regional mexicano, con quien supuestamente pasaba uno o dos días

Pese a no tener pruebas, el periodista insistió en que Aguilar y el pugilista preferían no dejar rastros y mantenían una “doble realidad”: “Ella tenía que ocultar este romance, él también. Él, por obvias razones, un hombre que tiene una fama mundial. Ella, obviamente, está en la mirilla del escándalo total”, señaló.

Asimismo, añadió que Pepe Aguilar habría instalado cámaras de seguridad en la casa familiar para poder tener control sobre su hija y las personas que entraban, con el fin de proteger la imagen pública de la familia Aguilar y evitar filtraciones.

El periodista sostuvo que las presentaciones de ambos y la convivencia profesional, como interpretaciones del himno nacional, facilitaron los encuentros y prolongaron la cercanía.

Saúl 'Canelo' Álvarez habría realizado vuelos en helicóptero, según Ceriani, para mantener reuniones secretas con la cantante. (Fotos: Javier Ceriani, YouTube / @angela_aguilar_, Instagram)

El “Canelo” Álvarez apareció en un video viral que no corresponde a esta polémica

En medio de la difusión del supuesto romance, un video atribuido a Canelo Álvarez circuló en redes sociales como presunta respuesta a los señalamientos de Javier Ceriani.

En el material, se escucha decir al boxeador: “No le hagan caso a nada de este youtuber, yo solamente peleo, a eso me dedico, nadie jode con el Canelo”.

Sin embargo, el video no fue grabado en el contexto de las acusaciones recientes. En realidad, corresponde a otra controversia deportiva ocurrida hace un par de años. Por lo tanto, aún no ha dado declaraciones sobre el presunto vínculo con Ángela Aguilar.

Un video viral de Canelo Álvarez usado como presunta respuesta a la polémica no corresponde a esta controversia reciente. (X@Canelo)

No hay pruebas directas ni fechas confirmadas sobre el supuesto romance

Hasta el momento, no existen evidencias irrefutables, fechas concretas ni documentos audiovisuales comprobados que respalden la existencia de una relación sentimental entre Ángela Aguilar y Saúl “Canelo” Álvarez.

Las versiones expuestas por Javier Ceriani se basan únicamente en testimonios y rumores difundidos en su canal, los cuales suelen crecer en redes sociales, incluso en ausencia de elementos verificables y mientras los protagonistas optan por no hacer declaraciones públicas ni negar la información.