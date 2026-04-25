Suegra de Carolina Flores huyó en un taxi tras el feminicidio y su hijo la dejó escapar

Carolina Flores habría sido asesinada por su suegra (redes)

Carolina Flores, exreina de belleza originaria de Baja California, fue asesinada dentro de un departamento en Polanco el 15 de abril, presuntamente por Erika N, su suegra, quien ya tiene una orden de aprehensión, según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ). La dependencia abrió una carpeta bajo el protocolo de feminicidio luego de la denuncia presentada el 16 de abril.

La FGJ CDMX ha concentrado los esfuerzos en la búsqueda de Erika, cuya visita a la capital, días antes del crimen y por carretera, quedó consignada en una grabación mostrada por el periodista Carlos Jiménez, donde aparece dialogando con Carolina Flores antes del ataque.

La relación entre Carolina Flores y su suegra se había deteriorado desde el embarazo de la modelo. Según Reyna Gómez Molina, madre de la víctima, en entrevista con Univisión, esta dinámica familiar se volvió insostenible.

La madre de Carolina Flores pidió justicia por el asesinato: “Sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos buscando justicia por mi hija”, dijo en declaraciones recogidas por Univisión. Familiares y usuarios en redes sociales continúan exigiendo la localización de la presunta responsable y el avance de la investigación encabezada por la fiscalía capitalina.

Carlos Jiménez da detalles de la forma en la que Erika N huyó

Nueva evidencia: suegra sigue y asesina a Carolina Flores dentro de su departamento. (Redes sociales)

A través de sus redes sociales, el periodista Carlos Jiménez contó que la Fiscalía de la Ciudad de México descubrió que Erika N, tras haber asesinado de varios tiros a Carolina, dejó el arma en la cocina del inmueble.

En el clip que publicó C4 se puede ver que tras descubrir el crimen, el esposo de la joven le dice a su madre “¿Qué hiciste?“. Según el periodista, la mujer tomó sus maletas (las mismas con las que había llegado a la Ciudad de México), pidió un taxi y huyó, sin que el hombre la detuviera.

El esposo de la exreina de belleza no denunció el crimen hasta varias horas después.

¿Por qué el esposo de Carolina Flores no denunció su feminicidio al instante?

Más detalles sobre el feminicidio de Carolina Flores aparecen tras la orden de aprehensión contra su suegra (redes)

En declaraciones para Univisión, Reyna Gómez Molina, madre de Carolina Flores, aseguró que Alejandro Sánchez —esposo de la joven y padre del hijo de ambos— decidió retrasar la denuncia un día para proteger al bebé de ocho meses.

Según Gómez Molina, su yerno le explicó: “Decidí esperar para cuidar al bebé”. Posteriormente, Sánchez grabó videos con indicaciones para la alimentación del menor, temiendo quedar detenido y que el niño fuera enviado a una casa hogar.

La noticia del crimen, según el testimonio de Reyna Gómez Molina difundido por Univisión, le fue comunicada el 16 de abril a las 13:35 horas mediante llamada telefónica desde la fiscalía capitalina.

Gómez Molina relata: “Me dijo que estaba muerta. Empecé a gritar y a lo lejos escuchaba una voz de mujer. ‘Dime que la que está hablando es mi hija’, le decía. Me dijo: ‘No, señora, estoy en la fiscalía y me están hablando. Es que mi mamá le disparó’”.

Carlos Jiménez revela detalles del crimen. (crédito: C4 Jimenez)

Además, la madre de la víctima señaló que Alejandro Sánchez rechazó su ofrecimiento para hacerse cargo del menor, argumentando que ambos padres habían acordado que ni su madre ni la suegra serían responsables de su hijo en caso de faltar ambos. Sobre la relación entre Erika Herrera y Carolina Flores, Gómez Molina describió que existían solamente “problemas comunes”.