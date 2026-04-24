Qué pareja fue eliminada de Hoy soy el Chef durante su semana de estreno

Andrea Legarreta anunció en vivo que ninguna pareja de Hoy soy el Chef sería eliminada en la primera semana de la temporada. (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

La primera semana de la segunda temporada de Hoy soy el Chef dejó fuera la eliminación, pero aumentó la presión sobre las parejas de celebridades.

Andrea Legarreta anunció en vivo el 26 de abril que, por decisión del chef Alfredo Oropeza, todos los equipos quedarían a salvo al menos una semana más, una decisión que sorprendió y cambió la dinámica habitual del reality de Televisa.

El giro permite que la tensión se mantenga alta, pues la próxima salida podría decidirse en cualquier momento, mientras el premio especial para quienes impresionen al jurado y al público sigue en juego.

Las reglas del concurso establecieron que cuatro equipos quedaron sentenciados tras la revelación de las calificaciones secretas. Sin embargo, el público pudo rescatar a una de las duplas y el jurado decidió dar una oportunidad a otra más, lo que dejó a las nueve parejas originales en competencia una semana adicional.

El elenco de la segunda temporada de "Hoy soy el Chef", donde la presión aumenta entre las parejas de celebridades. (Programa Hoy)

El primer viernes de sentencia se vivió con tensión y expectativa por la permanencia

La jornada del primer viernes de sentencia se caracterizó por una tensión creciente entre los equipos. Las parejas enfrentaron la preparación de una tortilla española bajo la mirada del jurado compuesto por Teresa Rodríguez, el chef Oropeza y los “Comensales de Oro” Raúl Araiza y Paul Stanley.

Las calificaciones diarias y las votaciones en línea determinaron a cuatro equipos como candidatos a dejar la competencia: Mariana Botas y Jessica Segura, Adri Leal y El Diablito, Shiky y Arath de la Torre, y Galilea Montijo y Claudia Troyo.

En medio de la incertidumbre, “El Capi” intervino para salvar a Montijo y Troyo, mientras el público eligió a Botas y Segura como sus favoritas. Finalmente, chef Oropeza respaldó la petición para que ninguna dupla abandonara el programa.

La tabla de posiciones de Hoy soy el Chef revela los resultados tras la decisión del Chef Alfredo Oropeza de no eliminar a ninguna pareja en la primera semana, aumentando la tensión en el reality de Televisa. (Programa Hoy)

Nueve parejas siguen en la competencia tras la decisión del chef Oropeza

El 20 de abril, la producción de Hoy soy el Chef presentó a las nueve duplas que compiten en esta temporada, cada una formada por una celebridad con experiencia culinaria y un aprendiz. Las parejas que continúan en la búsqueda del premio son:

Gloria Sierra y Elizabeth Álvarez

Jimena Longoria y Andrea Escalona

Tania Rincón y Ana Caty Hernández

Omar Fierro y Nicola Porcella

Mayte Carranco y Jorge Losa

Mariana Botas y Jessica Segura

Adri Leal y El Diablito

Shiky y Arath de la Torre

Galilea Montijo y Claudia Troyo.

Entre los equipos destaca la presencia de exintegrantes de otros realities. La dupla “Sazón a mesa”, conformada por Shiky y Arath de la Torre, suma un ángulo competitivo y humorístico al certamen, además, ambos fueron parte de La Casa de los Famosos México.

Una decisión poco habitual trajo alivio momentáneo y una ola de especulaciones sobre lo que podría ocurrir en el siguiente desafío (YouTube)

Hoy soy el Chef: formato, jurado y votaciones

El formato del reality permite que la audiencia influya diariamente en el destino de las parejas, otorgando puntos extra a los equipos favoritos de lunes a miércoles mediante votación en línea.

Los jueves y viernes, el público puede salvar a una pareja sentenciada. El jurado, integrado por Teresa Rodríguez y el chef Oropeza, junto con los “Comensales de Oro”, otorga calificaciones diarias y define a los equipos que enfrentan el riesgo de salida.