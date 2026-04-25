México

¿Por qué subió el plátano? Profeco explica el aumento en abril 2026

El sondeo de precios a nivel nacional se llevó a cabo del 13 al 17 de abril

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Precio del plátano
Precio del plátano

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó los precios mínimos y máximos de dos variedades de plátano que tienen presencia constante en la dieta mexicana: el plátano Tabasco y el plátano macho. Ambos se distinguen no solo por sus características nutricionales, sino también por los diferentes usos en la cocina.

El primero se caracteriza por ser dulce, de cáscara fina y se consume crudo, ideal como snack o en postres, mientras que el segundo tipo es de mayor tamaño, con una textura almidonada y una cáscara más gruesa, adecuado para preparaciones cocidas, fritas o asadas.

El organismo detalló los precios observados en distintas regiones, permitiendo a los consumidores identificar las opciones más convenientes para su compra semanal.

Plátano
Precios del plátano de acuerdo con Profeco (X - @Profeco)

Precio del plátano Tabasco y plátano macho

Plátano Tabasco

Esta fruta es conocida por ser altamente nutritiva y tener un alto contenido de potasio, ya que aporta un 16% del recomendado por día, además alberga fibra y carbohidratos que son ideales para brindar energía natural y mejorar la digestión de las personas.

Al ser un alimento que se encuentra disponible todo el año, forma parte de la dieta cotidiana de los mexicanos, además de su versatilidad ayuda a que se pueda consumir fresco, en batidos, postres y como acompañamiento en platillos dulces o salados.

  • El precio mínimo se registró en Chedraui sucursal Campeche, en Campeche, Campeche, a $12.90 el kilo.
  • En la Central de Abasto de Mérida, Yucatán, se encontró a $12.99 el kilo.
  • La Central de Abasto de Villahermosa, Tabasco, ofreció el kilo a $13.00.
  • El precio máximo alcanzó $38.00 el kilo en el Mercado Nicolás Bravo, en La Paz, Baja California Sur.
  • En Fresko La Comer sucursal La Herradura, en Huixquilucan, Estado de México, se vendió a $36.90 el kilo.
  • La Central de Abasto y el Mercado Francisco I. Madero, ambos en La Paz, Baja California Sur, ofrecieron el kilo a $35.00.
  • El precio promedio nacional del plátano Tabasco fue de $22.64 el kilo.
Plátano, filamentos, floemas - Perú - 04 de septiembre
Plátano (Univisión)

Plátano macho

Es un producto altamente nutritivo y versátil, rico en almidón resistente (prebiótico), potasio, magnesio y vitaminas A, C y B6. Esta variedad destaca por mejorar la salud digestiva y estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, promoviendo la salud cardiovascular y brindar saciedad.

En la parte gastronómica, se consume de diversas formas, principalmente frito, asado o hervido, debido a su alto contenido de almidón.

  • El precio más bajo se localizó en el Mercado Malibran, Veracruz, Veracruz, a $18.00 el kilo.
  • El Mercado Pedro Sainz de Baranda en Campeche, la Central de Abasto de Mérida y el Mercado Paz Migueles en Oaxaca, Oaxaca, ofrecieron el kilo a $20.00.
  • El mayor costo se reportó en el Mercado Arroyo de la Plata, Zacatecas, Zacatecas, con $50.00 el kilo.
  • En el Mercado Francisco I. Madero, en La Paz, Baja California Sur, el precio fue de $48.00 el kilo.
  • El promedio nacional del plátano macho se ubicó en $36.89 el kilo.

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