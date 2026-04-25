¡Día negro en WWE! Caen varios luchadores y mexicanos aparecen en la lista

La compañía redujo su plantilla en una decisión que impactó a figuras internacionales. (Ilustración: Jesús Beltrán)

Una nueva ola de recortes sacudió a WWE el pasado 24 de abril de 2026, dejando fuera a más de 20 talentos de su plantilla. Entre los nombres que más impacto generaron destacan los de luchadores mexicanos, particularmente Santos Escobar y Sirena Linton, cuyas salidas han provocado una fuerte reacción entre aficionados.

El caso de Santos Escobar, conocido también como El Hijo del Fantasma, llamó especialmente la atención debido a que recientemente había renovado su contrato con la compañía. A pesar de ello, su nombre apareció en los reportes de despidos, sin que hasta el momento exista un posicionamiento oficial por parte de la empresa. La decisión ha generado incertidumbre, ya que el gladiador era considerado uno de los talentos latinos con mayor proyección dentro de la organización.

El luchador mexicano había estado ausente desde Worlds Collide, pero un nuevo contrato asegura su continuidad.

Durante su etapa en NXT y posteriormente en el roster principal, Escobar logró consolidar un personaje con identidad propia, respaldado por su legado familiar en la lucha libre mexicana. Su estilo en el ring y su capacidad para conectar con el público lo habían colocado como una pieza importante dentro de la programación.

Su ausencia en la programación y mensajes en redes generan especulación sobre su salida.

Otra de las bajas que impactaron fue la de Sirena Linton, quien formaba parte del programa Legends & Future Greats, enfocado en el desarrollo de nuevas figuras. La luchadora había ganado notoriedad meses atrás tras una emotiva intervención que se volvió viral en redes sociales.

La mexicana no pudo contener sus lágrimas al contar la historia de su padre. (Captura de pantalla WWE)

“Yo nací como una guerra. Nunca tuve una vida fácil. A los 16 años, mi padre, el hombre que más me ha amado, fue deportado. Llevado de mí. Yo sé lo que se siente perder todo lo que tú amas, así que para todas las mujeres en la WWE, yo voy a quitarles todo lo que aman. La Sirenita será campeona”, expresó Linton con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos en aquel momento frente a figuras como The Undertaker, Mickie James, Bubba Ray Dudley y Booker T.

Durante ese mismo intercambio, Bubba Ray cuestionó: “¿A quién deportaron?”. “A mi padre”, respondió la luchadora. “¿Cómo te hace sentir eso?”, insistió. “Como si perdiera todo”, contestó Linton. “Soy muy cercana a mi padre. Es mi mejor amigo. A mi padre lo deportaron en mi cumpleaños. Inmigración fue por él en la mañana de mi cumpleaños y vi cómo se lo llevaban”, agregó.

Bubba Ray Dudley logró que Sirena Linton sacara sus emociones con su historia. (Captura de pantalla WWE)

Además de estos nombres, la lista de recortes incluyó a figuras como Kairi Sane, Aleister Black, Zelina Vega, Nikki Cross, Apollo Crews, Motor City Machine Guns, The Wyatt Sicks, Zoey Stark, Alba Fyre, entre otros.

En el reciente episodio, la luchadora de ascendencia mexicana Sirena Linton conquistó los corazones de los internautas y de las leyendas de la WWE, The Undertaker, Mickie James, Bubba Ray Dugley y Booker T con el promo de la vez que su padre mexicano fue deportado en su cumpleaños en Estados Unidos. Crédito: TikTok / Die Young WWE

La salida de talento mexicano ha encendido el debate sobre las oportunidades y estabilidad dentro de WWE, evidenciando que incluso los perfiles con proyección pueden quedar fuera de manera inesperada.