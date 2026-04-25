Buscaban empleo en Tijuana y desaparecieron: el caso de Brian, Édgar y Jeremy, de 15 y 16 años

Edgar Jovany Pelayo Cisneros, Brian Samuel Jiménez Hernández y Jeremy Alexander Robinson Cañedo, adolescentes de 16 y 15 años, desaparecieron desde el 20 de abril al ir a buscar trabajo en Tijuana, Baja California Foto: Alerta Amber

Los nombres de Edgar Jovany Pelayo Cisneros, Brian Samuel Jiménez Hernández y Jeremy Alexander Robinson Cañedo, adolescentes de 16 y 15 años, figuran en la lista de personas desaparecidas en Baja California. La ausencia de cualquier comunicación desde el 20 de abril y la hipótesis de que todo comenzó con una falsa oferta de trabajo en Tijuana mantiene en alerta a colectivos, autoridades y a la Fiscalía estatal. Este patrón, que se ha repetido en varias regiones del país durante 2024, refuerza la preocupación sobre formas de atraer a jóvenes a situaciones de riesgo a través de supuestos empleos.

La alerta Amber está activa para la búsqueda de los tres jóvenes. De acuerdo con la investigación, fueron vistos por última vez el 20 de abril en la colonia Morelos de Tecate, aunque posterior a ese momento sus teléfonos tuvieron actividad en la colonia Sánchez Taboada de Tijuana. Esta última zona ha sido identificada por autoridades estatales como un punto con alta incidencia delictiva y presencia de células del crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado de Baja California reconoce que las circunstancias sugieren un posible delito. Los familiares han presentado denuncias formales, en tanto las autoridades orientan la indagatoria hacia la hipótesis de un engaño por una vacante laboral inexistente. Este modus operandi ha tenido antecedentes en semanas recientes, según reportan los colectivos de búsqueda.

México atraviesa una crisis de personas desaparecidas: el Gobierno federal reconoce más de 132 mil casos. La búsqueda de mecanismos efectivos para localizarlas enfrenta límites legales, como la imposibilidad de negociar beneficios judiciales para reos vinculados a delitos graves, incluyendo secuestro y trata, lo que frena el potencial del nuevo protocolo de búsqueda 2026.

Falsas entrevistas laborales y riesgo para jóvenes

De acuerdo con autoridades de seguridad cibernética, las organizaciones criminales estarían utilizando redes sociales y plataformas digitales para publicar vacantes apócrifas. Estas ofertas prometen sueldos altos y acceso inmediato al puesto, sin requisitos relevantes de experiencia, e incluso solicitan depósitos para iniciar el proceso de contratación.

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México establece que existen señales claras para detectar este tipo de fraude: solicitudes de pagos, promesas de salarios elevados con requisitos mínimos y canales de contacto ajenos al entorno empresarial, como el uso de correos genéricos y vacantes difundidas únicamente en perfiles personales de redes sociales.

El caso de Edgar, Brian y Jeremy en Baja California

La Fiscalía estatal detalla la media filiación de cada joven para facilitar cualquier aportación ciudadana a la investigación. Brian Samuel Jiménez mide 1.65 metros, tiene complexión delgada, tez morena, cabello negro lacio, ojos café oscuros y un tatuaje de huesos en la mano derecha. Jeremy Alexander Robinson mide 1.68 metros, de complexión regular, peso de 50 kilos, tez blanca, cabello castaño lacio, ojos color café oscuro y tiene una cicatriz en la nariz como seña particular. En el caso de Edgar Jovany Pelayo, mide 1.70 metros, complexión delgada, tez blanca, cabello rizado oscuro y porta frenos dentales.

Las líneas de investigación señalan que el último rastro de los adolescentes quedó registrado en la colonia Sánchez Taboada, donde sus teléfonos celulares dejaron de emitir señal. Las primeras pesquisas consideran la posibilidad de un delito de alto impacto, dada la ubicación y las circunstancias de desaparición.

Antecedentes de engaños laborales y riesgo en territorio nacional

El caso actual en Tijuana se relaciona con esquemas previos donde víctimas fueron atraídas a situaciones de riesgo por ofertas de trabajo falsas. Un referente reciente es el de Edith Guadalupe, joven encontrada sin vida en Ciudad de México el 17 de abril en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez. Las autoridades vinculan el hecho con una supuesta vacante publicada en línea, lo que refuerza la alerta sobre el uso de anuncios laborales para captar personas vulnerables.

Ante la falta de avances, autoridades estatales y federales solicitan la colaboración de la ciudadanía. El contacto para información relacionada sigue disponible en el teléfono de emergencias 911, en la línea de denuncia anónima 089 y en los números 664 181 2071 o 646 152 2500, extensión 2560.

La información oficial confirma que los jóvenes permanecen en calidad de desaparecidos y que la hipótesis del engaño laboral continúa como la principal línea de investigación.

Tres adolescentes desaparecen en Baja California tras acudir a una supuesta entrevista laboral.

Autoridades investigan posible engaño por ofertas de trabajo falsas, un patrón detectado en varias regiones.

El último rastro de los jóvenes ocurrió en la colonia Sánchez Taboada, zona de alta incidencia delictiva en Tijuana.