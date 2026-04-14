Leches saborizadas: ¿son saludables para los menores? Esto dice Profeco

Leches saborizadas. (especial)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a través de la Revista del Consumidor de abril de 2026 presentó datos relevantes sobre productos de consumo cotidiano, con el objetivo de orientar a la población en sus decisiones de compra. En esta edición, uno de los temas centrales es el análisis de las leches saborizadas y sus características.

Este tipo de bebidas ha ganado popularidad en el mercado debido a la preferencia de las personas por su rápido consumo, además de su aporte de nutrientes como proteínas, calcio y minerales esenciales para el organismo.

Sin embargo, es importante conocer su composición, procesos y clasificación, ya que esto permite identificar con mayor claridad qué se está consumiendo y cómo elegir de manera informada.

Tipos de leche según su contenido

Según el contenido de grasa butírica Entera Semidescremada Parcialmente descremada Descremada

Según el proceso primario Rehidratada Reconstituida Deslactosada

Según el proceso secundario Pasteurizada Ultrapasteurizada Microfiltrada Ultraevaporada Condensada Azucarada Deshidratada o en polvo Concentrada

Según las variedades de sabor Con sabor a distintos ingredientes



Procesamiento de la leche saborizada

De acuerdo con la información presentada, la Norma Oficial Mexicana establece que en la denominación del producto se debe indicar si ha pasado por procesos primarios y secundarios, así como especificar si se trata de leche saborizada.

Además, uno de los tratamientos más comunes es el deslactosado, en el que la lactosa se transforma mediante enzimas en glucosa y galactosa, lo que modifica su composición.

En cuanto a tendencias, se señaló que las leches deslactosadas saborizadas son cada vez más frecuentes, ya que estos azúcares resultan más dulces, lo que permite reducir la adición de azúcares en los productos.

Asimismo, procesos como la ultrapasteurización buscan mantener las propiedades nutricionales del producto, al tiempo que prolongan su vida útil sin necesidad de refrigeración mientras el envase permanezca cerrado.

Revista del Consumidor a través de su cuenta oficial de X. (captura de panatalla)

Comparativo nutricional de leches saborizadas por sabor y marca

Sabor fresa

Santa Clara

Presentación: 180 ml

Información comercial: ✔️

Contenido neto: ✔️

Grasa g/100 ml: 3.3

Tipo de grasa: Butírica

Proteína g/100 ml: 3.2

Azúcares g/100 ml: 6.4

Contenido energético kcal/100 ml: 68

Great Value

Presentación: 200 ml

Información comercial: ✔️

Contenido neto: ❌

Grasa g/100 ml: 2.8

Tipo de grasa: Vegetal

Proteína g/100 ml: 3.4

Azúcares g/100 ml: 7.1

Contenido energético kcal/100 ml: 68

Sabor vainilla

Alpura Vaquitas

Presentación: 200 ml

Información comercial: ✔️

Contenido neto: ✔️

Grasa g/100 ml: 2.4

Tipo de grasa: Butírica

Proteína g/100 ml: 3.2

Azúcares g/100 ml: 6.6

Contenido energético kcal/100 ml: 60

Kellogg’s Zucaritas

Presentación: 190 ml

Información comercial: ❌

Contenido neto: ✔️

Grasa g/100 ml: 2.8

Tipo de grasa: Butírica

Proteína g/100 ml: 3.2

Azúcares g/100 ml: 4.8

Contenido energético kcal/100 ml: 58

Sabor chocolate

Bimbo Leche Nito

Presentación: 236 ml

Información comercial: ✔️

Contenido neto: ✔️

Grasa g/100 ml: 1.8

Tipo de grasa: Butírica

Proteína g/100 ml: 3.1

Azúcares g/100 ml: 13.7

Contenido energético kcal/100 ml: 83

Vaca Blanca

Presentación: 250 ml

Información comercial: ❌

Contenido neto: ✔️

Grasa g/100 ml: 2.0

Tipo de grasa: Vegetal

Proteína g/100 ml: 3.2

Azúcares g/100 ml: 10.9

Contenido energético kcal/100 ml: 74