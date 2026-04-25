ENED será sede del Campeonato Nacional de Muaythai 2026 en la CDMX

(Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte)

La Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) albergará el Campeonato Nacional de Muaythai 2026, que se llevará a cabo del 15 al 17 de mayo en la Ciudad de México.

El evento reunirá a más de 200 atletas de distintas categorías y formará parte del proceso de selección rumbo a competencias internacionales del calendario de este deporte.

La justa se desarrollará bajo la organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en un contexto donde la disciplina ha mantenido actividad competitiva constante a nivel nacional e internacional.

Evento reunirá a más de 200 atletas y definirá preselecciones nacionales

El Campeonato Nacional de Muaythai 2026 contará con la participación de más de 200 competidores, desde categorías infantiles hasta adultos, quienes buscarán un lugar en las preselecciones nacionales.

Este proceso será clave para definir a los representantes de México en dos compromisos internacionales programados para este año: el Campeonato Panamericano y el Campeonato Mundial Juvenil.

Entre las figuras confirmadas destaca Laura Burgos, bicampeona del mundo y ganadora en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, quien se mantiene como una de las principales referentes del muaythai mexicano.

Muaythai mantiene impulso competitivo en México

La realización de este campeonato se suma a la actividad reciente del muaythai en el país. En septiembre de 2025, Villas Tlalpan, complejo también perteneciente a la CONADE, fue sede del Campeonato Panamericano de la disciplina, en una edición conmemorativa por los 50 años de relaciones diplomáticas entre México y Tailandia.

Aunque el muaythai no forma parte del programa olímpico, la CONADE, encabezada por su director general Rommel Pacheco, ha mantenido el impulso del deporte a través de eventos y procesos de desarrollo competitivo.

En el plano internacional, México ha registrado resultados recientes con atletas juveniles como Alan Uribe y Marlon Jiménez, quienes obtuvieron medallas en el Campeonato Mundial 2025 y en la Copa Abierta Antalya 2026.