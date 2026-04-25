Operación Enjambre: autoridades logran sentencias contra 20 implicados en el Edomex

Autoridades logran sentencias contra 20 implicados en diversos delitos gracias al Operativo Enjambre (FGJEM)

Desde el inicio de la Operación Enjambre, una estrategia enfocada en investigar y detener a servidores públicos vinculados con delitos de alto impacto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) logró la obtención de sentencias que en conjunto suman mil 146 años y seis meses de prisión en contra de 20 objetivos prioritarios.

Esta operación representa uno de los esfuerzos más contundentes en la entidad para combatir la infiltración del crimen organizado en instituciones públicas, particularmente en corporaciones de seguridad municipal.

La estrategia se ha llevado a cabo de manera coordinada entre instancias federales y estatales, incluyendo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (MARINA), la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), junto con el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM).

Origen de la Operación Enjambre

Se encontraron restos humanos de 10 víctimas en distintos pozos del municipio de Nicolás Romero, vinculados al CJNG en mayo de 2024 (X/@MrElDiablo8)

El origen de la Operación “Enjambre” se remonta al hallazgo de restos humanos de 10 víctimas en distintos pozos del municipio de Nicolás Romero. Este hecho detonó una serie de investigaciones que, conforme avanzaron, permitieron identificar la probable participación de mandos y elementos de la policía municipal en estos crímenes.

A partir de trabajos de inteligencia, campo y gabinete, las autoridades lograron documentar la posible implicación de servidores y ex servidores públicos —entre ellos presidentes municipales, integrantes de cabildo, comisarios, directores de seguridad y policías— en delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada. Además, se detectaron vínculos con grupos criminales que operan en la entidad mexiquense.

Como resultado de estas investigaciones, jueces del Poder Judicial del Estado de México han dictado 15 sentencias condenatorias contra 20 personas.

Casos más destacados

Operación Enjambre sentencias Edomex (Foto: FGJEM)

Entre los casos más relevantes destaca el de María Elena Martínez Robles, ex presidenta municipal de Amanalco, quien fue sentenciada el 16 de diciembre de 2025 a 70 años de prisión por homicidio en agravio de integrantes de su propia administración.

Otro caso significativo es el de Adrián Mauricio Sánchez Mitre, ex comisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, quien recibió dos condenas: una de 40 años de prisión por homicidio el 29 de enero de 2026 y otra de 150 años el 22 de abril del mismo año por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

Asimismo, Luis Ángel Nicolás Santos, ex director de Seguridad Pública de Tlatlaya, fue condenado el 9 de julio de 2025 a 50 años de prisión por secuestro exprés. En tanto, Juan Cruz Solano, ex comisario de Coatepec Harinas, recibió una sentencia de 40 años de prisión el 9 de febrero de 2026 por extorsión.

En el caso de Eulises González Hernández, ex comisario de Seguridad Pública de Acambay, acumula dos sentencias: una de 68 años y seis meses de prisión por desaparición forzada, dictada el 27 de octubre de 2025, y otra de 47 años y seis meses por extorsión, emitida el 21 de noviembre del mismo año.

También figura Omar Leyva Montalvo, ex subdirector de Seguridad Ciudadana y Movilidad de Naucalpan, sentenciado a 40 años de prisión por extorsión en septiembre de 2025, así como Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, ex presidente honorífico del DIF de Tonatico, quien recibió una condena de 50 años por secuestro exprés con fines de extorsión.

Entre los casos de menor pena, se encuentra Edgar Jiménez Ramos, ex servidor público del Ayuntamiento de Santo Tomás, condenado a un año de prisión por evasión. No obstante, la mayoría de los implicados enfrenta condenas superiores a los 40 años.

En cuanto a elementos operativos, Erick Adrián Hernández Mejía, ex policía municipal de Nicolás Romero, fue sentenciado a 47 años y seis meses por homicidio. Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, alias “El Matón”, también ex policía del mismo municipio, recibió 62 años y seis meses por secuestro exprés.

De igual forma, Agustín Gildardo Bringas Álvarez, ex policía de Santo Tomás, fue condenado a 60 años por secuestro. Mientras que Rafael Goribar Martínez y Vianey Analleli Palafox Acuña, ex policías municipales de Ecatepec, fueron sentenciados a 47 años de prisión cada uno por homicidio.

Destaca también la sentencia contra siete elementos de la Policía Municipal de Nicolás Romero —Jesús Fernando Vega Mondragón, Diego Eduardo Rodríguez Rangel, Alejandro Jacinto Herrera, Daniel Herrera Cortés, David Aguayo García, Anallely García Torres y María Isabel Alanís Rodríguez— quienes recibieron una condena de 46 años y seis meses de prisión por homicidio calificado.

La Operación Enjambre continúa en desarrollo, con nuevas líneas de investigación abiertas y posibles órdenes de aprehensión en proceso. Autoridades han reiterado que no habrá impunidad para servidores públicos que traicionen la confianza ciudadana y colaboren con grupos delictivos.

Este operativo marca un precedente en el combate a la corrupción y la delincuencia dentro de instituciones públicas en el Estado de México, evidenciando la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad y la justicia en la entidad.