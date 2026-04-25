Ciclismo mexicano brilla en Malasia: suma dos medallas en el arranque de la Copa del Mundo de Pista

(Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte)

La delegación mexicana tuvo un inicio destacado en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, organizada por la Unión Ciclista Internacional (UCI), al conquistar dos medallas en el Velódromo Nacional de Malasia, en Nilai.

Las preseas llegaron en pruebas femeniles y colocan al equipo nacional dentro del medallero en las primeras jornadas de competencia.

Yareli Acevedo lidera actuación con plata en eliminación

(Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte)

La ciclista capitalina Yareli Acevedo Mendoza obtuvo la medalla de plata en la prueba de eliminación, tras finalizar en la segunda posición entre 23 competidoras.

Durante la competencia, superó a rivales de nivel internacional, incluida la irlandesa Lara Gillespie, y solo fue superada por la noruega Anita Yvonne Stenberg, quien se quedó con el oro.

La actuación de Acevedo representó uno de los resultados más destacados para México en el arranque del certamen, al posicionarse entre las mejores ciclistas del evento en una prueba de alta exigencia.

Equipo de velocidad femenil aporta bronce y México se mantiene en el medallero

Por su parte, el equipo de velocidad femenil integrado por Daniela Gaxiola González, Yuli Paola Verdugo Osuna y María José Vizcaíno García consiguió la medalla de bronce tras imponerse a Polonia en la final por el tercer lugar, con un tiempo de 47.404 segundos.

En esta prueba, China se llevó la medalla de oro con un registro de 46.042 segundos, mientras que Países Bajos obtuvo la plata con 46.535 segundos.

Con estos resultados, México se ubica momentáneamente en la sexta posición del medallero general, en una clasificación liderada por China, seguida de Italia y Noruega.

La actividad para la delegación mexicana continuará el 25 de abril, con participación en pruebas como velocidad individual femenil, keirin varonil y ómnium.