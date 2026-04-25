México

Golpe al crimen organizado: incineran más de 4 toneladas de cocaína en Guerrero

La quema de los narcóticos forma parte de la estrategia federal para combatir el tráfico de drogas y garantizar la seguridad en la entidad

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FGR incinera más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína
FGR incinera más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con el personal de la Octava Región Naval en Acapulco, de la Secretaría de Marina (Marina), llevó a cabo la incineración de más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína, la cual fue asegurada en diversas acciones coordinadas por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

El evento se desarrolló en el Paso Texca, en el estado de Guerrero, bajo estrictas medidas de control. De acuerdo con los reporte, el total incinerado alcanzó cuatro toneladas 241 kilos 300 gramos de droga.

El acto fue coordinado por el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), el cual realizó las diligencias de identificación, conteo, pesaje e incineración de narcóticos, con apoyo de los peritos especializados en química, fotografía, audio y video forense de esta Institución, en presencia del personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, para dar certeza del tipo y peso del narcótico destruido.

A raíz de los hechos, la incineración de la cocaína representó un golpe para las organizaciones delictivas que operan en la región, por lo que el Gobierno de México reiteró su compromiso con la seguridad y el combate al narcotráfico a través de estas acciones.

FGR incinera más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína
FGR incinera más de cuatro toneladas de clorhidrato de cocaína

Hasta el momento, la FGR y la Secretaría de Marina mantienen la vigilancia sobre las rutas utilizadas por el crimen organizado para el transporte de estupefacientes, a fin de debilitar sus estructuras.

Nuevos aseguramientos de drogas en Acapulco

Hace unos días, autoridades mexicanas localizaron más de media tonelada de aparente marihuana en la zona rural de Acapulco. El hallazgo ocurrió en un operativo realizado en la localidad de El Arenal, durante recorridos de vigilancia en una zona rural del puerto.

Según los reportes, los agentes localizaron cerca de 141 paquetes con un peso aproximado de 591 kilogramos de hierba seca con características similares a la marihuana. Estos fueron localizados ocultos en distintos puntos de un predio, lo que reveló las técnicas utilizadas por grupos criminales para evitar su aseguramiento.

Ante los hechos, la marihuana fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

Los 41 paquetes pesan alrededor de 591 kilos
Los 41 paquetes pesan alrededor de 591 kilos

No obstante, las autoridades no informaron si el cargamento estaba listo para su distribución ni si existen líneas de investigación sobre posibles responsables del traslado o resguardo de los paquetes localizados.

En Acapulco, tanto en áreas urbanas como rurales, los despliegues de seguridad continúan intensificándose debido a la frecuencia de delitos vinculados al tráfico de drogas y la disputa territorial entre organizaciones delictivas, informan reportes oficiales.

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