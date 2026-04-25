Kunno se graba junto a Nodal y Ángela tras recibir críticas por subir supuestas fotos viejas de la pareja

Kunno se pronuncia sobre la postergación de la boda de la cantante con Christian Nodal, mientras la pareja se mantiene en silencio. (RS / Telemundo)

El influencer Kunno ayudó a desmentir los rumores de separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar al compartir un video donde se les ve juntos disfrutando de un paseo a caballo.

Esto, después de que el creador de contenido haya sido criticado en días recientes por compartir algunas imágenes de la pareja.

Usuarios en internet sospechaban que dichas fotos eran antiguas y que las había posteado para desviar la atención.

Kunno muestra a Nodal y Ángela juntos a caballo

El pasado 25 de abril, Kunno publicó en redes un video captando un momento de tranquilidad y convivencia.

En el clip, se observa al influencer cabalgando y en una toma aparecen Christian Nodal y Ángela Aguilar montando a caballo uno junto al otro.

El influencer Kunno documenta un paseo a caballo en un entorno campestre. Se le observa montando un equino de color claro, con gafas de sol y camisa oscura. Las imágenes revelan que el recorrido incluyó la presencia de Christian Nodal y Ángela Aguilar, confirmando un encuentro entre las personalidades.

Kunno acompañó la publicación con la frase: “El viento, las pisadas, los relinches, la gran compañía, buena música y el atardecer >>>>>”

Ángela Aguilar reaccionó al video con un comentario de corazones, confirmando la buena relación entre los tres.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, sirviendo como prueba visual de que la pareja sigue unida y compartiendo momentos especiales, pese a las habladurías recientes.

La pareja pone fin a los rumores

La aparición conjunta de Nodal y Ángela Aguilar llega poco después de semanas de especulaciones y comentarios en redes sociales sobre una supuesta ruptura.

Ángela Aguilar compartió videos desde su rancho en Zacatecas donde aparece Christian Nodal durante una cabalgata. (Instagram: Ángela Aguilar)

El video de Kunno, sumado a que la propia Ángela y Nodal mostraron clips del mismo paseo, confirma que la pareja se encuentra disfrutando de tiempo.