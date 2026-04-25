De ‘La Gaby’ a ‘Martita’: así es como Los Chapitos han delegado sus poderosas redes financieras y logísticas a mujeres

Collage editorial que ilustra el papel estratégico de mujeres empresarias, operadoras financieras y corredoras de precursores, junto a Los Chapitos, en la compleja red del Cártel de Sinaloa, tras recientes sanciones de la OFAC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este 23 de abril a 23 individuos y entidades que conforman una sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos con vínculos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, designado como Organización Terrorista Extranjera.

La acción apunta a cada eslabón de la cadena: proveedores de precursores químicos en India, corredores en Guatemala y México, importadores y narcotraficantes afiliados al cártel.

Entre los sancionados figuran dos mujeres mexicanas que operan como corredoras de precursores químicos: Karina Guadalupe Carrillo Torres, con sede en Sinaloa y vínculos familiares reportados con la facción de Los Chapitos, y María Viridiana Rugerio Arriaga, con sede en León, Guanajuato.

Una operación conjunta entre Estados Unidos, India, Guatemala y México culminó con la detención de siete personas acusadas de facilitar precursores químicos al Cártel de Sinaloa

Su presencia en la lista no es un hecho aislado ni una coincidencia: es la evidencia más reciente de una tendencia que desde hace años documentan las autoridades estadounidenses. Los Chapitos han delegado a mujeres de confianza el control de sus poderosas redes financieras y logísticas, desde la adquisición de precursores químicos hasta el lavado de activos y la administración de empresas fachada.

Los casos se acumulan. De Ana Gabriela Rubio Zea, la empresaria guatemalteca apodada “La Gaby” que abastecía de químicos a Los Chapitos mientras se presentaba como activista ecológica, a Martha Emilia Conde Uraga, la “Walter White mexicana” conocida como “Martita” y sancionada en octubre de 2025 por distribuir precursores desde Culiacán, el patrón se repite: mujeres con perfiles públicos respetables que operan en la sombra como piezas clave de la estructura criminal.

Las sancionadas de abril de 2026: corredoras de precursores

Foto: Departamento del Tesoro EEUU

Karina Guadalupe Carrillo Torres es corredora de precursores químicos con sede en Sinaloa y esposa del miembro del cártel Regulo Acosta Hernández, también sancionado. Las autoridades la vinculan a múltiples decomisos de 1-Boc-4-Hydroxypiperidine que suman más de 50 kilogramos. Junto a su esposo controla las empresas Desarrollos Cartok y Comercializadora Grupo Carhern, ambas bloqueadas por la OFAC. Carrillo y Acosta fueron arrestados en Sinaloa en marzo de 2026 por delitos relacionados con drogas. La OFAC reporta que Carrillo tiene vínculos familiares con la facción de Los Chapitos.

María Viridiana Rugerio Arriaga compra precursores químicos en India, incluida la N-Boc-4-Piperidona, y los vende a productores de fentanilo y metanfetamina en México. Es dueña de Química Soluciones y Logística Internal Bajio, empresa con sede en León, Guanajuato, también bloqueada. La misma ronda de sanciones identifica a Alejandro Reynoso Jiménez, químico y operador de laboratorios clandestinos en Guadalajara que producía pastillas con fentanilo para Los Chapitos desde su farmacia Botanica 2000. Reynoso fue arrestado en Madrid, España, en noviembre de 2025.

Martita: la “Walter White mexicana”

Escaparate de Macerlab en Culiacán, Sinaloa. (Departamento del Tesoro)

En octubre de 2025, la OFAC sancionó a Martha Emilia Conde Uraga, conocida en el bajo mundo como “Martita” y comparada por usuarios en redes sociales con el personaje de Breaking Bad, Walter White, por su perfil técnico y su papel en la cadena de producción de fentanilo. Su rol no se centra en la violencia ni en el territorio, sino en la gestión química y logística que sostiene la producción de drogas sintéticas.

Según la OFAC, Martita opera desde varios almacenes en Culiacán y distribuye precursores químicos a narcotraficantes y operadores de laboratorios que trabajan para Los Chapitos, mediante facturación fraudulenta y otros métodos de ocultamiento.

Junto a su familia controla las empresas Comercial Viosma del Noroeste, Prolimph Químicos en General, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico y Roco del Pacífico Inmobiliaria, todas bloqueadas.

La familia Favela López: otra red química

María Gabriela Favela López. (OFAC)

La misma ronda de sanciones de octubre de 2025 identificó a la familia Favela López como operadora de una red de empresas químicas y agrícolas que suministran insumos para la producción de fentanilo.

Entre los sancionados figura María Gabriela Favela López, quien junto a sus hermanos Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis, así como sus respectivos cónyuges Jairo Verdugo Araujo y Gilberto Gallardo García, maneja compañías como Sumilab, Favelab, Qui Lab, Storelab, Agrolaren y Viand.

La Gaby: de empresaria ecológica a proveedora de precursores

Desde el 2014 la mujer habría trabajado como proveedora calve de precursores de fentanilo (Foto: Twitter/@MPguatemala)

Antes de Martita, el caso de Ana Gabriela Rubio Zea marcó un precedente en la estructura criminal de Los Chapitos. Rubio Zea, empresaria guatemalteca apodada “La Gaby”, se presentaba desde 2016 como promotora de productos biodegradables y defensora del medio ambiente a través de su compañía I-ECO Technologies, mientras facilitaba la importación de N-BOC-4-Piperidona, compuesto esencial para la fabricación de fentanilo, ocultando los insumos en contenedores de productos legales y falsificando documentos para evadir controles aduanales.

La doble vida de La Gaby quedó documentada en sus redes sociales, donde mostraba cenas en restaurantes exclusivos y estancias en Milán, París y Hong Kong, mientras operaba uno de los eslabones más delicados de la cadena de producción de fentanilo.

Quién es Ana Gabriela Rubio Zea, quién abasteció de precursores a Los Chapitos. (Infobae)

Fue detenida el 17 de marzo de 2023 en la capital de Guatemala junto a dos cómplices mexicanos. La imagen de su detención se viralizó: portaba cubrebocas y un suéter de la marca Gucci. Once días después aceptó ser extraditada a Estados Unidos, renunciando a cualquier impugnación. El 20 de julio de ese año fue trasladada a Nueva York en un avión de la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, Rubio Zea cambió su declaración de inocente a culpable por conspiración para manufacturar y distribuir fentanilo y por lavado de dinero.

Guadalupe Fernández Valencia: la mente financiera

Guadalupe Fernández Valencia, conocida como “La Patrona”, es identificada por el Departamento del Tesoro como una de las mujeres con mayor rango en el Cártel de Sinaloa. Nacida el 29 de octubre de 1960 en Aguililla, Michoacán, trabajó en fábricas durante su juventud antes de migrar a California en la década de 1990, donde fue arrestada en 1998 por microtráfico. Cumplió condena en una prisión federal y fue deportada a México en 2007.

Guadalupe Fernández Valencia, La Patrona. (Infobae)

De vuelta en México, se instaló en Culiacán y comenzó a colaborar con su hermano Manuel Fernández Valencia, alias “El Animal”, quien fue su primer vínculo con el Cártel de Sinaloa. Entre 2009 y 2014, La Patrona habría supervisado el envío semanal de 30 kilogramos de cocaína y toneladas de metanfetamina, marihuana y heroína hacia Estados Unidos, reportando directamente a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredillo”, hijo de El Chapo.

Fernández Valencia coordinó rutas entre Culiacán y Tijuana, supervisó el tráfico mediante túneles y vehículos y controló el movimiento de dinero ilícito a través de casas de cambio en Guadalajara, transferencias electrónicas y depósitos bancarios estructurados

Tras el arresto de su hermano Manuel en 2010, La Patrona suspendió temporalmente sus actividades y se trasladó a Guadalajara. Dos años después, un asociado vinculado a Los Chapitos la visitó y la convenció de regresar a Culiacán y reanudar el tráfico. Los vínculos familiares de la red se extendieron aún más cuando Gabriela Fernández, sobrina de Guadalupe, se casó con Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, jefe de sicarios de Los Chapitos.

El Departamento del Tesoro la sancionó en noviembre de 2015. Fue detenida en Culiacán en febrero de 2016, un mes después de la última captura de El Chapo, y extraditada a Chicago en 2017. Se declaró culpable en 2019 y fue condenada a 10 años de prisión.

Sheila Paola Urías Vázquez: la maquillista que operó como prestanombres

Sheila Paola Urías Vázquez es una maquillista y cosmetóloga de Mazatlán, Sinaloa, señalada por el gobierno de Estados Unidos como prestanombres en una red empresarial vinculada a Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. (Anayeli Tapia/INFOBAE)

Otro caso es el de Sheila Paola Urías Vázquez, maquillista y cosmetóloga originaria de Mazatlán, sancionada por la OFAC en 2025 por operar como prestanombres en una red empresarial de Los Chapitos.

Urías estudió Cosmetología en la Universidad Autónoma de Durango y tomó cursos en California. Abrió su propio salón, B.Art, en el patio de su casa, y mantuvo un canal de YouTube activo entre 2017 y 2020 con más de 1,930 suscriptores y 23 videos de tutoriales de belleza.

Detrás de esa imagen, las autoridades estadounidenses la identifican como titular legal de al menos 10 empresas utilizadas para ocultar recursos del narcotráfico, entre ellas Carpe Diem Spa, Sea Wa Beach Club, Proyecta Interna y Eco Campestres Ultra. La OFAC señala que Urías actuó en nombre de su esposo, José Raúl Núñez Ríos, presunto operador financiero de Los Chapitos en la zona sur de Sinaloa, cuya red abarca desarrollos inmobiliarios, clubes de playa y compañías de construcción.

En septiembre de 2024, meses antes de las sanciones oficiales y en medio de la guerra con La Mayiza, su nombre ya circulaba en volantes lanzados desde avionetas sobre los municipios de Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.

Camuflaje empresarial, redes familiares y testaferros: el método

Mujeres del narco (Foto: Steve Allen)

Los casos documentados muestran patrones comunes en la operación de mujeres dentro de Los Chapitos y otros grupos criminales. La utilización de empresas legales como fachada, la explotación de relaciones familiares y la construcción de perfiles sociales respetables son los ejes del método.

El activismo ecológico de La Gaby, el salón de belleza de Sheila Urías, las empresas químicas de Martita y las casas de cambio de La Patrona son variantes de una misma estrategia: operar bajo cobertura legal para sostener el flujo de drogas y dinero.

La participación de mujeres en el crimen organizado no es una invención de Los Chapitos ni una práctica exclusiva del Cártel de Sinaloa. Desde María Dolores Estévez Zuleta, “Lola La Chata”, considerada la enemiga pública número uno de México en la década de 1950, hasta Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”, o Enedina Arellano Félix, histórica operadora financiera del Cártel de Tijuana, las mujeres han formado parte del narcotráfico mexicano desde sus orígenes.

Lo que sí distingue a Los Chapitos es el peso y la sofisticación que han dado a ese papel. Las mujeres en su estructura no son figuras periféricas ni simples acompañantes de capos: administran redes de precursores químicos, operan esquemas de lavado de activos a escala transnacional, registran empresas, mueven propiedades y coordinan logística internacional.