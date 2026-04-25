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Dinamo de Moscú vs PFC Sochi: a qué hora y dónde ver en México a Luis Chávez en su regreso a la cancha

Los seguidores del Tri se encuentran ilusionados de que el futbolista pueda recobrar su nivel para llegar al Mundial 2026

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(Foto: Instagram/lc24)
El canterano de Pachuca buscará sumar minutos antes de que Javier Aguirre revele la lista final de México. (Foto: Instagram/lc24)

El Dinamo de Moscú se enfrentará al PFC Sochi en la jornada 27 de la Premier League de Rusia, un encuentro que funcionaría para mejorar el rendimiento del mediocampista sonorense Luis Chávez de cara a la Copa del Mundo en junio.

Tras superar un largo calvario de lesiones que lo mantuvo fuera de las canchas por más de 300 días, el “guante” de la pierna izquierda azteca está de vuelta para retomar el ritmo competitivo justo en la antesala del Mundial 2026.

La reaparición oficial de Chávez ocurrió apenas hace unos días, el pasado 22 de abril ante el Rubin Kazan, donde el mexicano volvió a sentir el rigor de un partido oficial tras diez meses de ausencia.

Texto alternativo: El futbolista mexicano festeja tras haber marcado un gol en contra del PFC Sochi.
Luis Chávez es futbolista del Dinamo de Moscú en la Liga Premier de Rusia. Foto: X/@fcdynamo

Este próximo choque ante el Sochi no es un partido más; representa la oportunidad perfecta para que Luis Chávez recupere la titularidad y demuestre que su pegada privilegiada y visión de campo siguen intactas.

Para el Dinamo, contar con su estratega del mediocampo es vital en la recta final de la temporada, mientras que para la Selección Mexicana, cada minuto que sume Chávez en el VTB Arena es una bocanada de aire fresco de cara a la justa mundialista.

¿Cómo llegan los equipos?

El Dinamo de Moscú llega a este compromiso con una urgencia notable de sumar de a tres. Actualmente, el conjunto capitalino ha navegado en una irregularidad que lo ha alejado de los puestos de honor en la tabla. En sus últimos encuentros, los dirigidos por Marcel Lička han rescatado empates agónicos ante el Nizhny Novgorod y el Orenburg, además de una dolorosa derrota reciente por la mínima ante el Rubin Kazan.

Con la Premier League Rusa entrando en su fase definitiva (jornada 27 de 30), el Dinamo necesita aprovechar su localía para asegurar puestos de competiciones europeas y cerrar la campaña con dignidad.

El colombiano empató el encuentro para su equipo en la Copa de Rusia - crédito @fcdynamo / X
El club ruso quiere escalar posiciones en la tabla general.- crédito @fcdynamo / X

Por el otro lado, el PFC Sochi se presenta en la capital rusa con el cuchillo entre los dientes. El equipo del Mar Negro ha tenido una temporada de altibajos extremos, luchando en la parte baja de la clasificación para evitar el descenso.

A pesar de su posición comprometida, el Sochi ha demostrado ser un “matagigantes” capaz de complicar a los equipos de Moscú gracias a un sistema defensivo ordenado y contragolpes explosivos. Para ellos, arrancar un punto del VTB Arena sería un resultado de oro puro en su lucha por la permanencia.

El mediocampista mexicano regresó con el Dinamo de Moscú después de casi diez meses de ausencia, disputando 26 minutos frente al Rubin Kazan. (Instagram/ @lc24)
El mediocampista mexicano regresó con el Dinamo de Moscú después de casi diez meses de ausencia, disputando 26 minutos frente al Rubin Kazan. (Instagram/ @lc24)

Resultados de los últimos 5 partidos entre Dinamo de Moscú y PFC Sochi

El historial reciente entre estas dos escuadras muestra un dominio inclinado hacia el equipo de la capital, aunque los duelos suelen ser cerrados y con goles en ambas porterías:

  1. Copa de Rusia (17/09/2025): Sochi 0 - 4 Dinamo Moscú
  2. Premier League (2024): Sochi 3 - 3 Dinamo Moscú
  3. Premier League (2024): Dinamo Moscú 3 - 2 Sochi
  4. Amistoso (2024): Dinamo Moscú 2 - 1 Sochi
  5. Premier League (2023): Sochi 2 - 1 Dinamo Moscú

Con tres victorias para el Dinamo, un empate y un triunfo para el Sochi en los últimos cinco cruces, la estadística favorece ligeramente al equipo de Luis Chávez, especialmente tras la goleada propinada en su último enfrentamiento copero.

Chávez
Luis Chávez quiere demostrar que está listo para representar a México nuevamente. (Foto: Twitter/Dinamo Moscú)

Dinamo de Moscú vs PFC Sochi: A qué hora y en qué canal ver en México

Si quieres seguir el desempeño de Luis Chávez en su búsqueda por recuperar su mejor versión física y futbolística, aquí tienes los detalles para verlo en vivo desde México este domingo 26 de abril de 2026:

  • Horario: 08:00 horas (Tiempo del Centro de México).
  • Sede: VTB Arena, Moscú, Rusia.
  • Transmisión en vivo: Debido a las restricciones internacionales actuales, la mejor opción para seguir el partido en territorio mexicano es a través del canal oficial de la Liga Premier de Rusia en YouTube, que suele transmitir los encuentros con sonido ambiente o narración en ruso, así como por la plataforma de streaming FuboTV (disponible con suscripción específica).

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