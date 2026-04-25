CCXP México 2026: Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, repudia el uso de celulares en conciertos

Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, expresa su frustración por el uso de teléfonos celulares para grabar conciertos durante una entrevista en un evento. (CCXP MX: Instagram)

El vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, lanzó una crítica directa al uso de teléfonos celulares durante conciertos, en el marco de su participación en la CCXP México 2026. El músico advirtió que la obsesión por grabar transforma la experiencia en vivo en un registro incompleto.

Durante un panel donde presentó su proyecto The Mandrake Project, Dickinson expuso su postura sobre cómo el público consume hoy la música en directo.

“Lo que ves en YouTube no refleja la emoción ni la intensidad de miles de personas viviendo algo juntas”, afirmó, al subrayar que la energía colectiva no cabe en la pantalla de un dispositivo.

Pantallas que interfieren en el concierto

El cantante dejó claro que no se opone por completo a grabar, pero cuestionó el impacto que tiene en la dinámica del espectáculo. A su juicio, la constante presencia de celulares levantados altera la conexión entre artista y audiencia, además de afectar a quienes buscan vivir el momento sin distracciones.

La crítica se inserta en una tendencia global dentro de la industria musical. Diversos artistas han optado por limitar o incluso prohibir el uso de dispositivos móviles en sus presentaciones, con el objetivo de recuperar la atención del público.

Bruce Dickinson, junto a sus colaboradores y rodeado de fans entusiastas, compartió sus perspectivas sobre cómo el público consume música en directo hoy y presentó The Mandrake Project. (CCXP MX: Instagram)

Defensa del sonido “humano” frente a lo digital

Más allá del debate sobre los celulares, Dickinson amplió su reflexión hacia los procesos de creación musical. El británico defendió el valor de lo analógico frente a la producción digital contemporánea.

“Volver a grabar como hace décadas, sin depender completamente de herramientas digitales, permite que surjan errores, variaciones y momentos inesperados que terminan dando identidad a una canción. Surgen accidentes felices, imperfecciones que la inteligencia artificial nunca podrá inventar”.

El músico añadió que esa autenticidad se percibe en la reacción del público, que identifica cuando una obra conserva una esencia más cercana al directo. “La gente quiere cosas hechas por humanos, con pasión”, resumió.

“Lo que ves en YouTube no refleja la emoción ni la intensidad de miles de personas viviendo algo juntas”, afirmó Dickinson. (EFE/Eliseo Trigo)

Iron Maiden prepara regreso a México

La visita de Dickinson a la convención también anticipa el regreso de Iron Maiden al país. La agrupación británica tiene programado un concierto el próximo 2 de octubre en el Estadio GNP, uno de los recintos más importantes de la capital.

En ese contexto, las declaraciones del cantante colocan sobre la mesa un debate que crece entre músicos y fans: la delgada línea entre documentar un concierto y vivirlo plenamente.