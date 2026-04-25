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Aseguran pluma pistola y arma larga tras ataque a balazos en taquería de la CDMX: suman cuatro detenidos

El atentado presuntamente está relacionado con grupos criminales de la capital

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Uno de los cuatro hombres detenidos por el ataque es menor de edad. Crédito: Redes sociales y SSC
Uno de los cuatro hombres detenidos por el ataque es menor de edad. Crédito: Redes sociales y SSC

Cuatro hombres han sido detenidos tras el ataque a balazos a la taquería El Pastorcito de la Anáhuac, ubicada en la colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón. Aquel atentado dejó como saldo cinco personas heridas, entre ellas una mujer, quienes requirieron traslado hospitalario.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 23 de abril, cerca de las 10:30 pm.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México han asegurado hasta el momento un arma larga, una pistola tipo pluma, vehículos usados en el crimen y otros objetos, luego de operativos que combinaron el seguimiento de cámaras y patrullajes en la zona.

Según los datos oficiales, la detención de los cuatro implicados ocurrió en dos intervenciones distintas. Uno de los detenidos es menor de edad.

Reportes extraoficiales indican que el hecho fue un pleito entre grupos delincuenciales de la capital.

Así ocurrió la balacera en El Pastorcito de la Anáhuac

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la noche del 23 de abril, operadores del C2 Poniente alertaron a policías sobre detonaciones de arma de fuego en la taquería El Pastorcito de la Anáhuac.

Al arribar, los uniformados observaron al interior del local a tres personas con heridas de bala y solicitaron servicios médicos de emergencia.

Así quedó el negocio luego del ataque con armas de fuego. Crédito: Redes Sociales

Paramédicos atendieron en el sitio a una mujer de 40 años con lesiones en pierna y rostro, a un hombre de 47 años con herida en el brazo y a otro de 42 años con lesión en el abdomen.

Dos personas más, de 19 y 26 años, fueron trasladadas por familiares a un hospital.

Según el análisis de cámaras de videovigilancia, los responsables dispararon desde dos motocicletas y huyeron del lugar inmediatamente después de la agresión.

Primeros detenidos tras ataque armado en El Pastorcito de la Anáhuac

Al dar seguimiento a la ruta de escape de los probables responsables, los monitoristas ubicaron este 24 de abril una de las motocicletas, la cual era color negro, en las calles Glaciar y San Pablo, colonia Olivar de los Padres de la misma alcaldía.

Ahí, policías interceptaron la unidad y detuvieron a sus tripulantes, dos jóvenes de 19 y 16 años de edad.

Ambos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con la investigación del caso.

Segunda intervención: aseguran armas y detienen a otros dos hombres

Posteriormente, este mismo 24 de abril, las investigaciones permitieron identificar una segunda motocicleta negra y un casco con vivos verdes, elementos observados en la huida de los agresores.

Durante recorridos en la colonia Lomas de la Era, un ciudadano denunció haber sido amenazado por motociclistas armados y despojado de dinero en efectivo, estos presuntos ladrones estarían implicados en el ataque a la taquería.

Instructivos acompañan la venta de estas armas mortales, detallando su fácil manejo y funcionamiento, lo que amplifica el riesgo de su mal uso
A los detenidos les aseguraron una pluma pistola. (Infografía: Jovani Perez)

Los agentes iniciaron una persecución que culminó en la calle Abedules, donde interceptaron la motocicleta y aseguraron un rifle, una pistola tipo pluma, un casco y el dinero robado.

Tras la acción, los hombres de 20 y 29 años quedaron detenidos y fueron presentados ante el Ministerio Público junto con lo asegurado.

Estos fueron los segundos detenidos tras el ataque. Crédito: SSC
Estos fueron los segundos detenidos tras el ataque. Crédito: SSC

La motocicleta utilizada no tenía placas de circulación, según el reporte oficial.

Las autoridades reportaron que los cuatro detenidos estarían relacionados no solo con el ataque a El Pastorcito de la Anáhuac, sino también con un robo y daños a un bar ocurridos el 16 de abril en la colonia Lomas de Potrero.

La SSC mantiene trabajos de investigación y seguimiento virtual para identificar a más implicados en estos hechos.

Disputa criminal, según reportes extraoficiales

Reportes extraoficiales apuntan a que el ataque estaría relacionado con una disputa entre grupos criminales de la Ciudad de México.

El periodista Carlos Jiménez difundió en sus redes sociales que en la agresión participan integrantes de La Unión de Tepito y una organización identificada como “Los Oaxacos”.

De acuerdo con el mensaje publicado: “Así cenaban estos tipos cuando un grupo de lacras en moto les disparó. Ellos también sacaron sus armas y respondieron. Volaron tacos, salsas, mesas… Es la pelea de La U vs Los Oaxacos.”

Los hombres al interior de la taquería también dispararon. Crédito: X - @c4jimenez
Los hombres al interior de la taquería también dispararon. Crédito: X - @c4jimenez

Además de afirmarlo en el mensaje, el periodista compartió un video en sus redes que reafirman la versión de que hombres al interior de la taquería también portaban armas y dispararon.

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