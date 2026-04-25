Ecatepec lidera percepción de inseguridad en Edomex pese a ligera mejora: encuesta ENSU-INEGI abril 2026

El municipio de Ecatepec tiene el primer lugar a nivel estatal por la alta percepción de inseguridad (especial)

El Estado de México (Edomex) presentó variaciones en la percepción de inseguridad entre su población, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondientes a abril de 2026, donde siguen reprobados diversos municipios a pesar de las pequeñas reducciones porcentuales.

Si bien se registraron reducciones en seis de los ocho municipios evaluados, la tendencia sigue mostrando niveles elevados, particularmente en Ecatepec, que continúa encabezando la lista estatal y figurando en el tercer lugar a nivel nacional.

El informe destaca que los cambios en la percepción ciudadana han sido graduales, con reducciones marginales que reflejan un avance limitado frente a un problema estructural.

Según el comunicado del gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez, estas variaciones están vinculadas a acciones como operativos de seguridad, ajustes salariales a policías y el fortalecimiento de sistemas de videovigilancia, impulsados en el marco de las Mesas de Paz y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Ecatepec, foco rojo persistente

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss tiene el reto de la inseguridad, que es alta por la percepción y por la incidencia (X/@VientoInforma)

A pesar de registrar una ligera disminución, al pasar de 88 a 87.6 por ciento en percepción de inseguridad, Ecatepec se mantiene como el municipio con mayor preocupación entre sus habitantes.

Este territorio ha sido históricamente uno de los más señalados en la ENSU, tanto a nivel estatal como nacional, debido a factores como alta densidad poblacional, incidencia delictiva y percepción de riesgo constante.

Especialistas coinciden en que, aunque los datos reflejan una leve mejoría, la cifra sigue siendo alarmante, pues más de ocho de cada diez habitantes consideran inseguro vivir en este municipio.

Toluca mejora un poco

La capital del Edomex, Toluca, redujo un poco la percepción de inseguridad (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

En contraste, otras localidades del Estado de México reportaron disminuciones más significativas. Toluca redujo su percepción de inseguridad de 80.7 a 75.5 por ciento, mientras que Tlalnepantla presentó una caída importante al pasar de 83.8 a 74.6 por ciento.

Asimismo, Nezahualcóyotl mostró una mejora notable, con una reducción de 61.9 a 55.5 por ciento, posicionándose como uno de los municipios con menor percepción de inseguridad dentro del grupo evaluado.

Por su parte, Chimalhuacán disminuyó de 85.7 a 81.3 por ciento, y Cuautitlán Izcalli pasó de 82.7 a 81.8 por ciento, cifras que, aunque reflejan avances, siguen ubicándose en niveles altos.

Estrategia de seguridad bajo evaluación

Asalto a pasajeros en avenida Gustavo Baz, Tlalnepantla, Edomex, con este ya suman tres en menos de dos meses (especial)

El gobierno estatal ha insistido en que estos resultados son consecuencia de una estrategia integral que incluye coordinación institucional, inversión en tecnología y mejoras en las condiciones laborales de los cuerpos policiales. Sin embargo, analistas advierten que la percepción de inseguridad suele rezagarse respecto a los indicadores reales de incidencia delictiva, por lo que los resultados positivos podrían tardar en reflejarse de manera más contundente.

Además, subrayan que municipios como Ecatepec requieren intervenciones más profundas, que no solo atiendan la seguridad, sino también factores sociales y económicos que inciden directamente en la percepción ciudadana.

Panorama general

Aunque la tendencia en el Estado de México muestra ligeras mejorías, los niveles de percepción de inseguridad siguen siendo elevados en comparación con otras entidades del país. La ENSU continúa siendo un termómetro clave para evaluar el sentir de la población, más allá de las cifras oficiales.

El reto para las autoridades será consolidar las estrategias actuales y lograr que las reducciones sean sostenidas y más pronunciadas, especialmente en municipios con alta incidencia histórica como Ecatepec, donde la percepción de inseguridad sigue marcando la agenda pública.