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Revelan el nombre de la presunta víctima de acoso vinculada a Faitelson tras declaraciones de José Ramón Fernández

Usuarios señalan a una figura controversial, pero no hay pruebas que confirmen la versión

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El señalamiento surgió de interpretaciones en internet y no ha sido verificado.
El señalamiento surgió de interpretaciones en internet y no ha sido verificado.

La disputa pública entre José Ramón Fernández y David Faitelson sumó un nuevo capítulo que ha encendido las redes sociales y el debate mediático. Lo que inició como un intercambio de declaraciones ahora se ha trasladado a un terreno más delicado, luego de que comenzaran a circular versiones sobre la presunta identidad de una mujer mencionada en el libro El Protagonista.

En las últimas horas, distintos usuarios en plataformas digitales han señalado que la persona referida en dicha publicación podría ser Rocío Boliver, también conocida como “La Congelada de Uva”. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial ni evidencia pública que respalde de manera concluyente esta versión, por lo que el tema permanece en el terreno de la especulación.

Fuerte acusación de José Ramón a Faitelson en su reciente libro.
Fuerte acusación de José Ramón a Faitelson en su reciente libro.

La conversación digital tomó fuerza a partir de interpretaciones hechas por internautas, quienes vincularon el testimonio incluido en el libro con la figura de la artista. A pesar del impacto que ha generado esta hipótesis, es importante subrayar que no ha sido validada por autoridades ni por las personas directamente involucradas en la polémica.

Fuerte acusación de José Ramón a Faitelson en su reciente libro.
Fuerte acusación de José Ramón a Faitelson en su reciente libro.

El caso ha escalado rápidamente debido al peso mediático de los nombres que aparecen en la discusión, así como por la relevancia histórica de ambos comunicadores dentro de la televisión deportiva en México. Este contexto ha provocado que cualquier nueva mención o teoría sea amplificada de forma inmediata.

El periodista habría puesto sus condiciones para poder acceder al evento.
(TW David Faitelson)

Por su parte, Rocío Boliver es una figura conocida dentro del ámbito artístico y contracultural. Nacida en la Ciudad de México en 1956, ha desarrollado una carrera como actriz, escritora y performer, caracterizada por propuestas que abordan temas como la opresión de género, el cuerpo y el dolor emocional. Su trabajo, muchas veces considerado provocador, la ha colocado como una voz polémica dentro de distintos círculos culturales.

De acuerdo con lo que se ha difundido en redes, algunos usuarios han retomado una supuesta coincidencia entre Boliver y el equipo de TV Azteca durante una etapa en la que participó en el programa “La Polaca”. Este elemento ha sido utilizado como base para construir teorías alrededor del caso, aunque no existe evidencia verificable que confirme una relación directa con los hechos mencionados.

La magnitud del tema refleja cómo la viralidad puede impulsar versiones no confirmadas y generar un ambiente de incertidumbre. Por ahora, la situación continúa sin claridad oficial, mientras el debate sigue creciendo en el espacio público digital.

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