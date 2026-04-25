Kika Édgar revela que sufrió choque séptico tras apendicitis por salmonella: “Estuvo difícil lo que viví”

Kika Edgar profundizó sobre la crisis de salud que la obligó a hacer una pausa profesional a finales de marzo de 2026. (Paola Rojas: YouTube)

La cantante Kika Édgar rompió el silencio sobre la crisis de salud que la llevó al hospital en marzo pasado. Lo que inició como un cuadro de salmonelosis terminó en una apendicitis complicada y derivó en un choque séptico que puso en riesgo su vida.

Kika Édgar: “Estuvo difícil”

Durante una conferencia de prensa, la intérprete detalló la cadena de eventos que enfrentó tras un viaje a Sonora. “Fue algo bastante difícil que pasé en mi vida”, dijo al referirse al episodio.

Explicó que tanto ella como su familia contrajeron una infección bacteriana. “Tanto mi familia como yo contrajimos salmonella y, dentro de esa salmonella, a mí se me complicó. Dentro de la inflamación que tuve me dio apendicitis”.

La situación se agravó debido a que no podían administrarle el tratamiento adecuado a tiempo.

“Como no podían ponerme la medicina que combatía la salmonella, tuve un choque séptico y entonces estuvo bastante difícil todo lo que viví, porque aparte no estaba aquí, estaba en Hermosillo (…) Gracias a Dios salí y aquí estoy”.

Kika Édgar compartió una fotografía de su brazo con vías intravenosas desde un hospital en Hermosillo, Sonora, tras una estancia por complicaciones de salud a finales de marzo. (Kika Édgar: Instagram)

¿Qué es la salmonella y cómo afecta al cuerpo?

La salmonella es una bacteria que se transmite principalmente por alimentos o agua contaminados. Provoca síntomas como diarrea, fiebre y dolor abdominal. En la mayoría de los casos, la infección es autolimitada, pero puede complicarse si la bacteria genera una inflamación severa en el intestino.

Apendicitis: cuando la inflamación escala

El apéndice es una pequeña estructura ubicada al inicio del intestino grueso. Cuando se obstruye —ya sea por inflamación, infección o acumulación de materia— se produce apendicitis.

Como en el caso de Kika Édgar, esta condición requiere cirugía urgente, ya que el órgano puede llenarse de pus y perforarse.

En escenarios complejos, como el descrito por Kika Édgar, una infección previa puede favorecer esa obstrucción y acelerar el deterioro.

El apéndice es una pequeña estructura ubicada al inicio del intestino grueso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Choque séptico: la fase más crítica

Si una infección abdominal se disemina, puede alcanzar el torrente sanguíneo y desencadenar sepsis. En su fase más grave, el organismo entra en choque séptico, una condición donde la presión arterial cae de forma drástica y los órganos vitales comienzan a fallar.

Este estado requiere atención médica inmediata en unidades especializadas, ya que representa una emergencia con alta mortalidad si no se trata a tiempo.

Un cuadro médico poco común, pero de alto riesgo

El caso de la cantante ilustra cómo una infección alimentaria puede evolucionar hacia un cuadro complejo si no se controla a tiempo. La combinación de salmonella, apendicitis y choque séptico representa una secuencia poco frecuente, pero documentada en medicina.

La artista ya se encuentra fuera de peligro y en proceso de recuperación, tras una intervención de emergencia que logró contener las complicaciones.