Destapan otra supuesta amante de Nodal: la habría terminado un día antes de anunciar su relación con Ángela Aguilar

(Instagram: ardisbaby_lmf / nodal)

En medio de la “reconciliación” de Christian Nodal y Ángela Aguilar ante los rumores de separación, el periodista Javier Ceriani ha sumado una nueva polémica al identificar una presunta sexta amante del sonorense.

Ceriani, quien en los últimos días ha señalado públicamente a cinco mujeres como supuestas amantes de Nodal y también ha vinculado sentimentalmente a Ángela Aguilar con el boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, amplió la lista este viernes al revelar la identidad de Ardis, una cantante e influencer de la Ciudad de México.

¿Qué se sabe de Ardis y Nodal?

De acuerdo con el comunicador argentino, Nodal se habría relacionado con Ardis cuando era pareja de Cazzu y habría terminado con ella justo un día antes de anunciar su noviazgo con su ahora esposa, Ángela Aguilar, el 9 de junio de 2024, un día antes de que la revista ¡Hola! publicara las primeras fotografías oficiales del sonorense con la menor de la dinastía Aguilar.

En las imágenes se pueden ver los likes de Nodal. (Capturas de pantalla/ardisbaby_lmf)

La figura de Ardis —cuya cuenta de Instagram es @ardisbaby_lmf y cuenta con 94,700 seguidores— cobró relevancia en el contexto de la crisis de rumores que atraviesa la pareja, marcada por el aplazamiento de la boda religiosa y los rumores de infidelidad.

Ceriani precisó en su programa que la relación entre Nodal y Ardis habría sido simultánea a las etapas finales de su vínculo con Cazzu y al inicio de su acercamiento con Aguilar: “Estamos hablando que estamos saliendo de Cazzu y entrando en Ángela, y cuando iban a entrar y a salir, ¡había otra persona!”.

El periodista describió a Ardis como una artista de estética singular: “cabeza de Ángela, cuerpo de Cazzu”, con un look que Ceriani comparó simultáneamente con el de Belinda y con el de la modelo que apareció en el videoclip “Un Vals”, Dagna Mata.

Según Ceriani, Ardis habría reaccionado con molestia ante la forma en que Nodal terminó la relación: “Cortarme no cuando te pones de novio con Ángela, cortarme el día que vas a publicar que estás de novio”.

Los “me gusta” en Instagram: un rastro digital de mayo a octubre de 2024

En las imágenes se pueden ver los likes de Nodal. (Capturas de pantalla/ardisbaby_lmf)

Las capturas de pantalla del perfil de Instagram de Ardis muestran que Nodal dio “me gusta” a varias de sus publicaciones a lo largo de 2024. Las interacciones están registradas del 13 de mayo al 26 de octubre.

Entre junio y septiembre de 2024 existe un bloque sin interacciones de Nodal en el perfil de Ardis, un paréntesis que coincide con los primeros meses de exposición pública de su relación con Aguilar. El 26 de octubre de 2024 quedó registrado como la última fecha en que Nodal dio “me gusta” a una publicación de la artista.

Hasta el momento, ambos se siguen en Instagram.

Luego de las revelaciones, ni Ardis ni Christian Nodal han emitido declaraciones algunas.

Quiénes serían las otras amantes de Nodal según Javier Ceriani

En medio de la polémica del estatus de la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, Javier Ceriani ha alimentado el debate al revelar públicamente los nombres de al menos cinco mujeres con las que el cantante sonorense habría mantenido vínculos sentimentales en los últimos años.

Una dominicana residente en Miami

Según Ceriani, Nodal habría visitado a esta joven en un exclusivo edificio en Miami. El periodista afirma que la relación comenzó cuando Cazzu estaba embarazada y que el cantante iba acompañado de su chofer para mantener el bajo perfil.

Estevie

"Un Besito Más" será punta de lanza de álbum Pa'l Cora, cuya gira inició en 2023. En el videoclip, Nodal canta junto a la intérprete Estevie. (Christian Nodal, YouTube)

Cantante estadounidense con quien Ceriani asegura que Nodal tuvo una relación cercana en la época en la que aún estaba con Cazzu y comenzaba su acercamiento con Ángela Aguilar. Grabaron juntos el tema “Un besito más”, con videoclip en Francia.

Mariana García

Modelo originaria de Culiacán, Sinaloa. Ceriani afirma que Mariana fue llevada a Centroamérica por el cantante y describe su vínculo como la “amante número tres”.

Una mujer de Guadalajara

Ceriani relató que tras un concierto en el Auditorio Telmex en mayo de 2025, Nodal, ya casado, habría enviado a Ángela Aguilar en un avión y se habría quedado una noche extra en Guadalajara para verse con esta mujer, quien vive a dos cuadras de la casa de los padres del cantante.

Maya Nazor

(Captura de pantalla @mayanazor / Facebook Christian Nodal)

Expareja de Santa Fe Klan, influencer y madre de su hijo. Ceriani asegura que después de un concierto en Guadalajara, Nodal invitó a Maya a un after party junto a Gera MX y que incluso le regaló un sombrero durante el show. Maya Nazor estuvo en la primera fila del concierto y sigue a Nodal en Instagram.

Ardis

Cantante e influencer de la Ciudad de México, identificada recientemente por Ceriani como la sexta presunta amante. Ceriani sostiene que la relación con Ardis fue paralela a los últimos meses con Cazzu y al inicio de su romance con Ángela Aguilar.