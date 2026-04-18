México

¿Tus calcetas deportivas cumplen lo que prometen? Profeco detecta fallas en etiquetado y composición de fibras

El estudio evaluó la resistencia, desgaste, solidez de color y composición textil de los productos

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Profeco pone a prueba calcetas deportivas. (Pexels)

Elegir calcetas deportivas adecuadas depende en gran medida del tipo de actividad física que se realizará, ya que los materiales con los que están elaboradas influyen directamente en el rendimiento y la comodidad.

Dentro del mercado mexicano existe una amplia oferta que va desde modelos básicos hasta opciones especializadas para distintas disciplinas, adecuadas para distintas necesidades.

Con el objetivo de orientar a los consumidores, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó 56 modelos de calcetas deportivas.

Del total, 34 corresponden a tipo tin, 10 a calcetas cortas y 12 a largas, lo que permitió evaluar diferentes características según su uso.

El estudio incluyó pruebas para verificar el cumplimiento del etiquetado conforme a la normatividad vigente, así como la coincidencia entre la composición textil declarada y los resultados obtenidos.

También se evaluaron aspectos como resistencia, elasticidad, suavidad, desgaste, cambio tras el lavado y solidez del color.

Profeco
Profeco a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Resultados del estudio por tipo de calceta realizado por Profeco

A partir de las pruebas realizadas, la institución del consumidor, identificó diferencias importantes entre los modelos analizados, destacando aquellos con mejor desempeño, así como inconsistencias en etiquetado y composición de fibras.

Calcetas tipo tin

  • Marcas con incumplimiento en etiquetado: UFC, Wilson, Extreme Force, Under Armour, Adidas y Nike
  • Modelos que no cumplen en composición: Adidas, Atleticos, Basic Concepts, CAT, Crisol, Everlast, Extreme Force, George, K. Bell, Reebok, Sportex, UFC y Wilson
  • Mejores evaluadas: Champion, Sporteam, Under Armour y Yorkshire Polo Club
  • Precio destacado: Sporteam, paquete de seis pares por $75.00 pesos
  • Precio más alto: Under Armour, tres pares por $254.00 pesos

Calcetas cortas

  • Incumplimiento en etiquetado: Nike (presentación de tres pares)
  • Modelos que no cumplen en composición: Nike, Puma y Simple Fashion
  • Mejores evaluadas: Shaq, Simply y Basic Wilson
  • Precio destacado: Wilson, cinco pares por $109.00 pesos
  • Precio más alto: Nike, tres pares por $499.00 pesos

Calcetas largas

  • Todos cumplen en etiquetado y solidez del color
  • Modelos que no cumplen en composición: CAT, Everlast y Wilson
  • Mejores evaluadas: Champion, Hanes y Tessa
  • Precio destacado: Hanes, cuatro pares por $162.00 pesos
  • Precio más alto: Reebok, tres pares por $249.00 pesos
Profeco
Profeco a través de su cuenta oficial de X. (@Profeco)

Profeco recomienda adquirir estas prendas en establecimientos formales, verificar la talla, elegir materiales adecuados según la actividad y revisar su elasticidad para evitar molestias.

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