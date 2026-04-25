Caso Edith Guadalupe: 50 abogados refuerzan defensa de Juan Jesús ‘N’ y denuncian irregularidades en la investigación

Juan Jesús “N”, único detenido en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe. (Captura de pantalla)

Un equipo de 50 abogados decidió reforzar la defensa de Juan Jesús “N”, acusado por el feminicidio de Edith Guadalupe, ocurrido en un edificio de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, ante la falta de sustento y posibles irregularidades en la investigación inicial.

Jesús Briones, quien encabeza la defensa, informó que los nuevos integrantes incluyen exmagistrados y especialistas en derecho penal. Esto luego de que el propio acusado solicitara el refuerzo de la defensa para enfrentar las acusaciones que podrían derivar en una condena superior a 35 años de prisión.

En declaraciones para Telediario, los abogados afirmaron que el joven tiene un perfil reservado y humilde, características que, según ellos, contradicen la versión de los hechos presentada por la Fiscalía. “Le destrozaron la vida”, afirman integrantes del equipo legal sobre el impacto que el caso ha tenido en la vida de Juan Jesús.

El dictamen forense confirmó la causa de muerte de Edith Guadalupe. (CUARTOSCURO)

De acuerdo con los datos recabados, la estrategia jurídica contempla la posibilidad de interponer un amparo para que el proceso se lleve en libertad, pues advirtieron que imponer prisión preventiva atentaría contra su derecho a la presunción de inocencia.

El bloque de abogados también cuestionó la actuación de las autoridades al ingresar al edificio donde se halló el cuerpo de Edith Guadalupe, tras señalar que no existe autorización por escrito para la diligencia, lo que podría derivar en un incidente procesal.

Hasta el momento, más de 200 profesionales del derecho han mostrado interés en analizar el expediente a través de grupos digitales. La cifra de 50 abogados formalmente integrados representa un hecho inusual en procesos de esta índole, marcando un precedente en el foro jurídico local.

La Fiscalía de la CDMX confirmó que durante las investigaciones en el caso de Edith Guadalupe se tomó la decisión de separar al servidor público señalado por omisión.

Postura de la familia de Edith Guadalupe

A raíz de los hechos, la familia de Edith Guadalupe expresó su total confianza en las autoridades de la Ciudad de México. Alma Valadez, tía de la víctima, declaró que no existen dudas sobre la responsabilidad del imputado y exigió justicia para su sobrina.

“Hay ya una persona vinculada a proceso por el feminicidio de nuestra querida Edith Guadalupe, la cual, no nos cabe duda, fue el autor intelectual y material del feminicidio, existen pruebas fehacientes y contundentes de su participación que ya obran en una carpeta de investigación y en este contexto también exigimos justicia para Edith Guadalupe, dichas pruebas han sido revisadas por expertos independientes”, expresó.

De acuerdo con las declaraciones, los familiares sostuvieron que las pruebas en contra de Juan Jesús son “contundentes y fehacientes”, validadas por expertos independientes para proceder con el caso. Además, rechazaron cualquier versión que sugiera la fabricación de un culpable y denuncian haber sido revictimizados durante el proceso.

El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México

En el expediente obran peritajes contradictorios sobre el arma empleada y la hora del fallecimiento de la víctima. La defensa presentó informes de especialistas que contradicen las conclusiones oficiales acerca de la causa de muerte.

La fiscalía, por su parte, suspendió a tres funcionarios tras detectar una dilación en la intervención policial en el inmueble. También acreditó la manipulación del sistema de videovigilancia y el hallazgo de pertenencias de la víctima en áreas bajo control del acusado.

Mientras el proceso judicial avanza, tanto la defensa como la familia de Edith Guadalupe piden respeto y espacio para enfrentar las consecuencias del caso. La familia comunica que no emitirá más declaraciones en los próximos días debido al dolor que experimenta.