México

Caso Edith Guadalupe: 50 abogados refuerzan defensa de Juan Jesús ‘N’ y denuncian irregularidades en la investigación

El equipo legal, encabezado por Jesús Briones, sostiene que existen irregularidades en la investigación

Guardar
Juan Jesús “N”, único detenido en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe. (Captura de pantalla)
Juan Jesús “N”, único detenido en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe. (Captura de pantalla)

Un equipo de 50 abogados decidió reforzar la defensa de Juan Jesús “N”, acusado por el feminicidio de Edith Guadalupe, ocurrido en un edificio de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, ante la falta de sustento y posibles irregularidades en la investigación inicial.

Jesús Briones, quien encabeza la defensa, informó que los nuevos integrantes incluyen exmagistrados y especialistas en derecho penal. Esto luego de que el propio acusado solicitara el refuerzo de la defensa para enfrentar las acusaciones que podrían derivar en una condena superior a 35 años de prisión.

En declaraciones para Telediario, los abogados afirmaron que el joven tiene un perfil reservado y humilde, características que, según ellos, contradicen la versión de los hechos presentada por la Fiscalía. “Le destrozaron la vida”, afirman integrantes del equipo legal sobre el impacto que el caso ha tenido en la vida de Juan Jesús.

El dictamen forense confirmó la causa de muerte de Edith Guadalupe. (CUARTOSCURO)
El dictamen forense confirmó la causa de muerte de Edith Guadalupe. (CUARTOSCURO)

De acuerdo con los datos recabados, la estrategia jurídica contempla la posibilidad de interponer un amparo para que el proceso se lleve en libertad, pues advirtieron que imponer prisión preventiva atentaría contra su derecho a la presunción de inocencia.

El bloque de abogados también cuestionó la actuación de las autoridades al ingresar al edificio donde se halló el cuerpo de Edith Guadalupe, tras señalar que no existe autorización por escrito para la diligencia, lo que podría derivar en un incidente procesal.

Hasta el momento, más de 200 profesionales del derecho han mostrado interés en analizar el expediente a través de grupos digitales. La cifra de 50 abogados formalmente integrados representa un hecho inusual en procesos de esta índole, marcando un precedente en el foro jurídico local.

La Fiscalía de la CDMX confirmó que durante las investigaciones en el caso de Edith Guadalupe se tomó la decisión de separar al servidor público señalado por omisión.
La Fiscalía de la CDMX confirmó que durante las investigaciones en el caso de Edith Guadalupe se tomó la decisión de separar al servidor público señalado por omisión.

Postura de la familia de Edith Guadalupe

A raíz de los hechos, la familia de Edith Guadalupe expresó su total confianza en las autoridades de la Ciudad de México. Alma Valadez, tía de la víctima, declaró que no existen dudas sobre la responsabilidad del imputado y exigió justicia para su sobrina.

“Hay ya una persona vinculada a proceso por el feminicidio de nuestra querida Edith Guadalupe, la cual, no nos cabe duda, fue el autor intelectual y material del feminicidio, existen pruebas fehacientes y contundentes de su participación que ya obran en una carpeta de investigación y en este contexto también exigimos justicia para Edith Guadalupe, dichas pruebas han sido revisadas por expertos independientes”, expresó.

De acuerdo con las declaraciones, los familiares sostuvieron que las pruebas en contra de Juan Jesús son “contundentes y fehacientes”, validadas por expertos independientes para proceder con el caso. Además, rechazaron cualquier versión que sugiera la fabricación de un culpable y denuncian haber sido revictimizados durante el proceso.

El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México
El edificio donde acudió, y donde no quisieron dar ninguna información sobre la joven a la familia, fue en Av. Revolución 829, casi esquina con Rubens, en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, cerca de metro Mixcoac en la Ciudad de México

En el expediente obran peritajes contradictorios sobre el arma empleada y la hora del fallecimiento de la víctima. La defensa presentó informes de especialistas que contradicen las conclusiones oficiales acerca de la causa de muerte.

La fiscalía, por su parte, suspendió a tres funcionarios tras detectar una dilación en la intervención policial en el inmueble. También acreditó la manipulación del sistema de videovigilancia y el hallazgo de pertenencias de la víctima en áreas bajo control del acusado.

Mientras el proceso judicial avanza, tanto la defensa como la familia de Edith Guadalupe piden respeto y espacio para enfrentar las consecuencias del caso. La familia comunica que no emitirá más declaraciones en los próximos días debido al dolor que experimenta.

Temas Relacionados

Edith GuadalupeJuan JesúsfeminicidioCDMXdefensamexico-seguridadmexico-noticias

Más Noticias

Buscaban empleo en Tijuana y desaparecieron: el caso de Brian, Édgar y Jeremy, de 15 y 16 años

Desde el 20 de abril no se les ha vuelto a ver y sus familias temen que hayan sido víctimas de reclutamiento forzado del crimen

Buscaban empleo en Tijuana y desaparecieron: el caso de Brian, Édgar y Jeremy, de 15 y 16 años

Kunno se graba junto a Nodal y Ángela tras recibir críticas por subir supuestas fotos viejas de la pareja

Recientemente, el influencer posteó imágenes de los esposos para aminorar los rumores de una presunta separación

Kunno se graba junto a Nodal y Ángela tras recibir críticas por subir supuestas fotos viejas de la pareja

Ciclismo mexicano brilla en Malasia: suma dos medallas en el arranque de la Copa del Mundo de Pista

La delegación mexicana continuará su participación este 25 de abril en nuevas pruebas

Ciclismo mexicano brilla en Malasia: suma dos medallas en el arranque de la Copa del Mundo de Pista

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 25 de abril

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 25 de abril

Suman siete heridos tras choque de tráiler en la caseta de Zinapécuaro, Michoacán, esto hizo el chofer

El vehículo de carga había tenido problemas con los frenos y perdido el control a aproximadamente 60 kilómetros al noreste de Morelia, en el sentido de Morelia hacia Zinapécuaro

Suman siete heridos tras choque de tráiler en la caseta de Zinapécuaro, Michoacán, esto hizo el chofer
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe al crimen organizado: incineran más de 4 toneladas de cocaína en Guerrero

Golpe al crimen organizado: incineran más de 4 toneladas de cocaína en Guerrero

De ‘La Gaby’ a ‘Martita’: así es como Los Chapitos han delegado sus poderosas redes financieras y logísticas a mujeres

Operación Enjambre: autoridades logran sentencias contra 20 implicados en el Edomex

Ecatepec lidera percepción de inseguridad en Edomex pese a ligera mejora: encuesta ENSU-INEGI abril 2026

Aseguran pluma pistola y arma larga tras ataque a balazos en taquería de la CDMX: suman cuatro detenidos

ENTRETENIMIENTO

CCXP México 2026: Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, repudia el uso de celulares en conciertos

CCXP México 2026: Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, repudia el uso de celulares en conciertos

Kika Édgar revela que sufrió choque séptico tras apendicitis por salmonella: “Estuvo difícil lo que viví”

Destapan otra supuesta amante de Nodal: la habría terminado un día antes de anunciar su relación con Ángela Aguilar

CCXP 2026: Christopher Lloyd inspira a fans citando al Doc de la trilogía Volver al Futuro

Christian Nodal y Ángela Aguilar ponen fin a rumores de separación: comparten fotos y videos juntos en Zacatecas

DEPORTES

ENED será sede del Campeonato Nacional de Muaythai 2026 en la CDMX

ENED será sede del Campeonato Nacional de Muaythai 2026 en la CDMX

Dinamo de Moscú vs PFC Sochi: a qué hora y dónde ver en México a Luis Chávez en su regreso a la cancha

Ciclismo mexicano brilla en Malasia: suma dos medallas en el arranque de la Copa del Mundo de Pista

¡Día negro en WWE! Caen varios luchadores y mexicanos aparecen en la lista

Revelan el nombre de la presunta víctima de acoso vinculada a Faitelson tras declaraciones de José Ramón Fernández