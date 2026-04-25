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CCXP 2026: Christopher Lloyd inspira a fans citando al Doc de la trilogía Volver al Futuro

El actor también reveló su “predicción” sobre el Mundial de Futbol

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Foto: Mariana Campos / Infobae México
Foto: Mariana Campos / Infobae México

Christopher Lloyd fue el primer invitado en la CCXP México 2026, incluso inauguró una tradición en el Thunder Stage y un DeLorean llegó al panel.

Entre el público había personas llorando y conmovidas por la presencia del actor que dio vida a Emmet Brown en la trilogía de Volver al Futuro.

El actor agradeció la energía del público mexicano y se mostró curioso por escuchar cómo le expresaban afecto en español, al punto de emocionarse cuando entendió que le decían que lo amaban.

La charla de casi una hora fue la apertura de la primera jornada oficial del evento. Lloyd llegó al escenario con actitud relajada y carismática, interrumpió la conversación en más de una ocasión para levantarse y recibir ovaciones.

Foto: Mariana Campos / Infobae México
Foto: Mariana Campos / Infobae México

La construcción del Doc Brown

El personaje que más espacio ocupó en la conversación fue el doctor Emmett Brown. Lloyd explicó que su construcción partió de dos referencias concretas: la mente del físico Albert Einstein —incluso dijo que admiraba la forma en que el físico teótico buscaba entender el Universo y el comportamiento de la materia en él—y la presencia escénica del director de orquesta Leopold Stokowski.

Esa combinación, señaló, le permitió crear a alguien capaz de transmitir ideas complejas con una energía accesible para el público.

“Einstein veía cosas que nadie más había visto. Imaginaba cómo funcionaba el universo y tenía razón. Pensé que ese tipo de mente sería una buena referencia para el doctor Brown”, explicó.

Christopher Lloyd participa en un panel de discusión en la CCXP CDMX. El actor dio vida al icónico Emmet Brown en Volver al Futuro (Mariana L. Martínez)

El actor también describió la carga interna del personaje: “Doc Brown siempre está preocupado por destruir el continuo espacio-tiempo. Si eso ocurre, todo el universo desaparece. Vive con esa responsabilidad todo el tiempo“.

De Einstein a los villanos: el método de Lloyd

La charla también recorrió otros personajes de su carrera. Al hablar del juez Doom en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, Lloyd defendió el disfrute de interpretar antagonistas: “Es divertido ser malvado.

Realmente es divertido. Te hace sentir bien poder explorar ese lado del personaje”. Cuando le preguntaron si pediría disculpas por las acciones de sus villanos, respondió con humor: “No. El público fue al cine a verlo. Ellos lo querían, ellos lo piden”.

El actor aclaró que no trabaja de manera distinta según el signo moral del personaje. Para él, lo esencial es encontrar el corazón de cada escena, sin importar si se trata de un héroe o de un antagonista.

Un mensaje final y una predicción

Ante una pregunta del público sobre quién ganará el Mundial, respondió sin dudar: México.

El panel cerró con un llamado directo a los asistentes: “Salgan y busquen el futuro que quieren. Su futuro es de ustedes y ustedes hacen su futuro”, citando a Emmet Brown.

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