México

El INAH y el ayuntamiento de Calakmul firman convenio para proteger 336 sitios arqueológicos

Nuevos mecanismos impulsan la participación social y el desarrollo de redes ciudadanas enfocadas en la preservación de costumbres y tradiciones regionales

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Vista aérea de grandes estructuras piramidales de piedra gris y edificios antiguos rodeados por una densa y exuberante selva verde tropical
Vista aérea de la impresionante Zona Arqueológica de Calakmul, una de las grandes ciudades mayas, emergiendo majestuosamente de la densa selva tropical de Campeche.

La protección del patrimonio cultural de Calakmul se fortalece tras la firma de un convenio entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Campeche y el Ayuntamiento de Calakmul.

Ambas instituciones unen esfuerzos para impulsar la conservación, difusión y resguardo del legado arqueológico e histórico de este municipio fundamental en la península de Yucatán.

El convenio busca asegurar la conservación y resguardo de 336 sitios arqueológicos registrados en la región, así como fomentar la participación de la comunidad en la defensa del patrimonio.

Las principales acciones incluyen la asesoría técnica y legal, la vigilancia y suspensión de obras sin autorización, la actualización de programas urbanos y la organización de actividades educativas y de divulgación destinadas a preservar las tradiciones y costumbres del municipio.

(Foto: Instagram)
(Foto: Instagram)

Resguardo de Calakmul es prioridad

El objetivo de esta coordinación entre el INAH y el Ayuntamiento es que la sociedad conozca mejor la importancia del patrimonio y que el resguardo de las tradiciones y manifestaciones del patrimonio vivo de Calakmul se mantenga como una prioridad regional.

El municipio ocupa cerca de 14 mil kilómetros cuadrados de extensión, de los cuales 40% corresponde a Áreas Naturales Protegidas. Alberga una de las concentraciones más altas de sitios arqueológicos en la península de Yucatán.

Entre los lugares que sobresalen, cinco zonas arqueológicas están abiertas al público:

  • Calakmul
  • Balamkú
  • Becán
  • Chicanná
  • Hormiguero

Estas áreas destacan por sus edificaciones de los estilos Petén y Río Bec.

Entre los compromisos del INAH, se incluyen:

  • Proveer asesoría técnica y legal al ayuntamiento de Calakmul para la conservación y protección del patrimonio.
  • Apoyar la aplicación de la legislación vigente.
  • Atender reportes de obras no autorizadas.
  • Proveer información especializada sobre los bienes patrimoniales.

Asimismo, el instituto pondrá en marcha actividades de divulgación, como pláticas y exposiciones, y fortalecerá el registro de tradiciones y costumbres que conforman el patrimonio vivo del área.

Por parte del Ayuntamiento de Calakmul, el convenio implica detener de inmediato cualquier obra sin autorización que pueda afectar monumentos o bienes protegidos, así como mantener la vigilancia preventiva para evitar el saqueo y apoyar los proyectos de investigación, conservación y difusión.

Durante la ceremonia, la arqueóloga Adriana Velázquez Morlet enfatizó la importancia estratégica de este acuerdo para el crecimiento cultural del municipio. Recordó, además, los 87 años de trayectoria del INAH en la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico de México.

Calakmul es un legado para las futuras generaciones

Con este acuerdo, ambas instituciones refuerzan su trabajo coordinado para actualizar los programas de desarrollo urbano, asegurando que el crecimiento municipal no ponga en riesgo el patrimonio arqueológico. También está previsto mejorar los registros e impulsar la sensibilización permanente de los habitantes sobre la importancia de preservar monumentos y tradiciones.

La colaboración constante permitirá atender de manera inmediata reportes ciudadanos relacionados con riesgos hacia los vestigios históricos y arquitectónicos, y responder rápidamente ante cualquier incidente.

De esta manera, la región de Calakmul afianza un modelo de gestión que suma la participación social y gubernamental para proteger uno de los patrimonios arqueológicos más importantes del país, buscando garantizar su legado hacia el futuro.

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