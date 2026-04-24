Tecnología lidera la preparación de México para el Mundial 2026 con sistemas biométricos y accesos inteligentes

Herramientas digitales transformarán la experiencia de los aficionados en cada etapa del viaje. (Ilustración: Jesús Aviles)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo será histórica por su formato, también marcará un parteaguas en la implementación de tecnología aplicada a eventos masivos en México, donde la innovación será el eje central para recibir a millones de visitantes en un corto periodo de tiempo.

Tecnología al centro de la organización del Mundial

Con una proyección de 5.5 millones de turistas, según la Secretaría de Turismo, el país ha comenzado a desplegar soluciones digitales avanzadas que permitan agilizar procesos clave como el ingreso al territorio, el hospedaje y el acceso a los estadios.

En este contexto, empresas especializadas como Identy.io han tomado relevancia al ofrecer herramientas basadas en biometría móvil sin contacto, que permiten verificar la identidad de los usuarios de forma rápida y segura desde sus propios dispositivos.

Un Mundial con nuevos estándares globales

La edición 2026 será la primera en contar con tres países sede: Estados Unidos, Canadá y México, además de ampliar la participación a 48 selecciones. En territorio nacional, las ciudades anfitrionas serán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA - Eliminatorias interconfederaciones - Final - RD Congo vs Jamaica - Estadio Guadalajara, Guadalajara, México - 31 de marzo de 2026. Vista general del interior del estadio durante el partido. REUTERS/Eloísa Sánchez

El volumen de asistentes obligará a modernizar la infraestructura y adoptar herramientas tecnológicas que optimicen la experiencia del visitante sin comprometer la seguridad.

<b>Ingreso al país con validación digital</b>

Uno de los principales cambios se verá en los procesos migratorios. Gracias a soluciones biométricas, los turistas podrán iniciar su registro antes de viajar, capturando datos como huellas dactilares o reconocimiento facial desde su teléfono móvil.

Esta información se valida contra bases de datos oficiales y genera credenciales digitales encriptadas, que facilitan el acceso a distintos servicios durante la estancia en el país. Este modelo reduce tiempos de espera y disminuye la congestión en puntos fronterizos.

Hoteles con registro automatizado

Airbnb y hoteles elevan tarifas a meses del arranque del torneo. (Ilustración: Jesús Aviles)

El sector hotelero también se suma a esta transformación. En las ciudades sede, algunos establecimientos ya cuentan con sistemas de auto check-in que permiten a los visitantes ingresar sin pasar por recepción tradicional.

A través de códigos QR generados desde su dispositivo, los usuarios pueden validar su identidad y acceder a sus habitaciones en cuestión de segundos, evitando filas y mejorando la eficiencia en momentos de alta demanda.

<b>Estadios con accesos inteligentes</b>

Foto: Jesús F. Beltrán

Durante los partidos, la tecnología jugará un papel determinante. El sistema de boletaje digital estará vinculado directamente a la identidad biométrica del usuario, lo que impedirá la reventa y garantizará que solo las personas autorizadas ingresen a los recintos.

Además, se utilizarán mecanismos de verificación con prueba de vida pasiva, capaces de confirmar que el usuario es una persona real y no una suplantación digital, incluso sin conexión a internet.

<b>Seguridad y eficiencia como prioridad</b>

A fan takes a selfie with her cellphone outside Azteca Stadium, officially renamed Estadio Banorte, on the day of a friendly match between the national teams of Mexico and Portugal held to mark the stadium’s inauguration, as Mexico prepares for the 2026 FIFA World Cup co-hosted by the United States, Canada and Mexico, in Mexico City, Mexico, March 28, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La implementación de estas herramientas busca equilibrar dos factores clave: la protección de los asistentes y la agilidad en los procesos. Al gestionar la información directamente desde los dispositivos móviles, se reduce el riesgo de exposición de datos personales.

“Nuestro país se enfrenta a la celebración de uno de los eventos más multitudinarios de su historia, en los que la seguridad y la eficiencia van a resultar de especial importancia para garantizar su éxito. Por ello, la biometría debe convertirse en un auténtico aliado, no solo para la organización, sino también para los millones de visitantes que acudirán a las distintas sedes del Mundial a disfrutar de un evento que debe ser inolvidable para ellos”, comentó Fernando Casas, director general de Identy.io México.

<b>México ante un reto tecnológico global</b>

La pirotecnia estalla durante el medio tiempo del partido amistoso entre México y Portugal en el Estadio Azteca, el sábado 28 de marzo de 2026 (AP Foto/Eduardo Verdugo)

La Copa Mundial 2026 no solo pondrá a prueba la capacidad organizativa del país, sino también su nivel de innovación. La integración de soluciones como las desarrolladas por Identy.io refleja una tendencia global hacia la digitalización de procesos en eventos de gran escala.

Con millones de personas desplazándose entre ciudades y sedes, el éxito del torneo dependerá de la correcta implementación de estas tecnologías, que buscan ofrecer una experiencia más segura, rápida y moderna para todos los asistentes.