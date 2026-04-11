Profepa y Conanp realizan primer operativo nacional en Áreas Naturales Protegidas

Autoridades destacaron que estos operativos buscan proteger la biodiversidad y sancionar delitos ambientales. Foto: (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) llevaron a cabo el primer operativo conjunto nacional de inspección y vigilancia en Áreas Naturales Protegidas (ANP), con el objetivo de fortalecer la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en el país. Las acciones se desarrollaron en 41 ANP consideradas prioritarias, ubicadas en 29 entidades federativas.

Este operativo se realizó en el marco del convenio de colaboración suscrito entre ambas instituciones, el cual busca reforzar la protección de los recursos naturales mediante acciones coordinadas entre distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno. En total, participaron 626 elementos que ejecutaron 65 acciones operativas, entre ellas 21 inspecciones, 37 recorridos de vigilancia terrestres y marítimos, así como siete filtros de revisión.

Como resultado de estas acciones, las autoridades impusieron 17 clausuras de actividades que se realizaban sin autorización dentro de las ANP. Asimismo, se aseguraron dos vehículos, 39.9 metros cúbicos de madera y 36 ejemplares de vida silvestre, principalmente aves psitácidas localizadas en los estados de Tabasco y Oaxaca. Además, se retiraron 25 estructuras que se encontraban en situación irregular dentro de estas zonas protegidas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas realizaron el primer operativo conjunto nacional en Áreas Naturales Protegidas. Foto: (Profepa)

Entre los casos más relevantes destaca el desmantelamiento de 18 estructuras que ocupaban de manera ilegal la Zona Federal Marítimo Terrestre en la Reserva de la Biosfera Los Petenes. De igual forma, en el Parque Nacional El Veladero se retiraron siete estructuras, seis castillos y diversos cercos que pretendían consolidar un asentamiento humano irregular dentro del área protegida.

Las autoridades también llevaron a cabo clausuras de predios por cambios ilegales de uso de suelo en diversas ANP del país. Entre ellas se encuentran la Reserva de la Biosfera Calakmul, el Área de Protección de Flora y Fauna Médanos de Samalayuca, la región de Ríos y Montañas de La Comarca Lagunera y La Michilía en Durango, así como la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. En Michoacán, además, se logró el aseguramiento de madera en escuadría, como parte de las acciones contra la tala ilegal.

La titular de Profepa, Mariana Boy Tamborrell, subrayó que la coordinación interinstitucional es fundamental para proteger el patrimonio natural del país y advirtió que continuarán realizando este tipo de operativos para sancionar a quienes pongan en riesgo las ANP.

El operativo contó con el apoyo de fuerzas federales como la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Foto: (Profepa)

Por su parte, el titular de la Conanp, Pedro Álvarez Icaza, destacó que estas áreas representan el núcleo de la conservación en México, por lo que su resguardo requiere acciones firmes y permanentes. Asimismo, reiteró el compromiso de fortalecer la vigilancia y trabajar de manera conjunta con otras instituciones.

El operativo contó con la participación de dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, además de autoridades estatales y municipales.

Con estas acciones, el Gobierno de México busca reforzar la protección de las Áreas Naturales Protegidas, consideradas fundamentales para la preservación de la biodiversidad y el bienestar ambiental de las generaciones presentes y futuras.